ΚΡΗΤΗ

Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Έστειλε εξώδικο στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τι ζητά με το εξώδικό του ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ
Ένταση και πρόσκαιρη εμπλοκή στην εκλογή του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας – Αποκορώνου προκάλεσε το εξώδικο κατά της Εκκλησίας της Κρήτης που έστειλε ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ ζητά να «παγώσουν» οι διαδικασίες.

Το τοπικό σάιτ σημειώνει ότι αρχικά ουδείς ήθελε να παραλάβει την εξώδικη αυτή δήλωση, προ του κινδύνου όμως να θυροκολληθεί, παρελήφθη και φαίνεται ότι για αρκετό διάστημα απασχόλησε τη συνεδρίαση των Ιεραρχών της Κρήτης.

Τι υποστηρίζει ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην εξώδικο δήλωση του ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ αναφέρεται σε γεγονότα που καθιστούν άκυρη τη σημερινή συνεδρίαση, θέτει θέμα μη νόμιμης παρουσίας σε αυτή Ιεράρχη ο οποίος διώκεται ποινικά σε δικαστήριο και ζητά να «παγώσουν» επ’ αόριστον οι διαδικασίες μέχρις ότου ξεκαθαρίσει σε συνοδικό δικαστήριο η δική του υπόθεση και κατηγορία με την οποία εξαιρέθηκε από τους υποψηφίους προς εκλογή μητροπολίτες.

Με βάση την ίδια πηγή, το εξώδικο έφτασε στην Ιερά Σύνοδο στις 09:15, με τη διαδικασία πάντως να συνεχίζεται κανονικά.

Η σημερινή διαδικασία έρχεται μετά από μια παρατεταμένη και φορτισμένη διαδικασία επτά μηνών που ακολούθησε την εκδημία του μακαριστού Δαμασκηνού.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, επικρατέστεροι υποψήφιοι για τη θέση φέρονται να είναι οι κ.κ. Μεθόδιος, Επίσκοπος Κνωσού, Βαρθολομαίος, Πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Τίτος, Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, και Παρθένος, Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Παρουσίαση βιβλίου: ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ «Γεύσεις και μνήμες»...

0
Γεύσεις και Μνήμες – Από τριάντα Κερκυραϊκές συνταγές της...

Χανιά : Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια για τις...

0
Σύσκεψη με αντικείμενο την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα της...

Παρουσίαση βιβλίου: ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ «Γεύσεις και μνήμες»...

0
Γεύσεις και Μνήμες – Από τριάντα Κερκυραϊκές συνταγές της...

Χανιά : Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια για τις...

0
Σύσκεψη με αντικείμενο την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα της...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Χανίων:Συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
Επόμενο άρθρο
Χανιά : Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια για τις μετακινήσεις φοιτητών με το αστικό ΚΤΕΛ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Αναβολή στην εκλογή νέου Μητροπολίτη Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αναβολή της εκλογής του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου...

Ρέθυμνο:159η Επέτειος Ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 159η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ...

Παρουσίαση βιβλίου: ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ «Γεύσεις και μνήμες» | Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 20:00 στο Δημοτικό Κήπο Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Γεύσεις και Μνήμες – Από τριάντα Κερκυραϊκές συνταγές της...

Χανιά : Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια για τις μετακινήσεις φοιτητών με το αστικό ΚΤΕΛ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύσκεψη με αντικείμενο την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα της...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST