Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Έστειλε εξώδικο στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης

Τι ζητά με το εξώδικό του ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ

Ένταση και πρόσκαιρη εμπλοκή στην εκλογή του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας – Αποκορώνου προκάλεσε το εξώδικο κατά της Εκκλησίας της Κρήτης που έστειλε ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ ζητά να «παγώσουν» οι διαδικασίες.

Το τοπικό σάιτ σημειώνει ότι αρχικά ουδείς ήθελε να παραλάβει την εξώδικη αυτή δήλωση, προ του κινδύνου όμως να θυροκολληθεί, παρελήφθη και φαίνεται ότι για αρκετό διάστημα απασχόλησε τη συνεδρίαση των Ιεραρχών της Κρήτης.

Τι υποστηρίζει ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην εξώδικο δήλωση του ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ αναφέρεται σε γεγονότα που καθιστούν άκυρη τη σημερινή συνεδρίαση, θέτει θέμα μη νόμιμης παρουσίας σε αυτή Ιεράρχη ο οποίος διώκεται ποινικά σε δικαστήριο και ζητά να «παγώσουν» επ’ αόριστον οι διαδικασίες μέχρις ότου ξεκαθαρίσει σε συνοδικό δικαστήριο η δική του υπόθεση και κατηγορία με την οποία εξαιρέθηκε από τους υποψηφίους προς εκλογή μητροπολίτες.

Με βάση την ίδια πηγή, το εξώδικο έφτασε στην Ιερά Σύνοδο στις 09:15, με τη διαδικασία πάντως να συνεχίζεται κανονικά.

Η σημερινή διαδικασία έρχεται μετά από μια παρατεταμένη και φορτισμένη διαδικασία επτά μηνών που ακολούθησε την εκδημία του μακαριστού Δαμασκηνού.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, επικρατέστεροι υποψήφιοι για τη θέση φέρονται να είναι οι κ.κ. Μεθόδιος, Επίσκοπος Κνωσού, Βαρθολομαίος, Πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Τίτος, Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, και Παρθένος, Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.