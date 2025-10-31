Δήμος Χανίων:Συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, η συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Χανίων.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε, έπειτα από σχετική πρόσκληση του Δημάρχου Χανίων και Προέδρου του Συντονιστικού Οργάνου, Παναγιώτη Σημανδηράκη, τον οποίο αναπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας, Μιχάλης Τσουπάκης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος, και η Προϊσταμένη του Αυτ. Γραφείου Πολ. Προστασίας & Πυρ. Σταθμού του Δήμου, Χρύσα Χαριτάκη.

Αντικείμενο της συνεδρίασης αποτέλεσε ο σχεδιασμός και οι δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά ή άλλα έντονα φυσικά φαινόμενα, καθώς και χιονοπτώσεων για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026» για τον Δήμο Χανίων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, έγινε απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου, με αναφορά στα προβλήματα, που εντοπίστηκαν και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν οι προληπτικές ενέργειες και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο στο αστικό περιβάλλον όσο και στις περιαστικές ζώνες.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας & Κλιματικής Αλλαγής, Μανώλης Λέκκας, σε δηλώσεις του ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Το Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. αποτελεί το κορυφαίο όργανο πολιτικής προστασίας, το οποίο συγκροτείται υπό την ευθύνη του Δημάρχου Χανίων στο τέλος της αντιπυρικής περιόδου.

Ως σκοπό έχει, καλώντας όλους τους φορείς του τόπου, να δώσει μία ενημέρωση απολογιστικού χαρακτήρα, πώς λειτουργήσαμε κατά την αντιπυρική περίοδο και ποια προβλήματα αντιμετωπίσαμε, ώστε να διορθωθούν την επόμενη χρονιά.

Παράλληλα, αρχίζουμε και έχουμε τον προληπτικό χαρακτήρα έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και στο αστικό περιβάλλον και τις περιαστικές ζώνες. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα κατολισθήσεων, είτε από σεισμούς είτε από ισχυρές βροχοπτώσεις και ιδιαίτερα στον τόπο μας που χαρακτηρίζεται από φαράγγια και ζώνες, που έχουν μεγάλη κλήση.

Θέλουμε να νιώσει ο πολίτης ασφαλής, ότι εμείς φυλάσσουμε τον τόπο μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προστατεύοντάς τους όλους όσο γίνεται περισσότερο. Την ίδια ώρα αυτό, που ζητάμε από τους πολίτες είναι στο πλαίσιο της αυτοπροστασίας τους, να κάνουν ότι είναι δυνατόν, ώστε να είναι ασφαλείς. Εμείς θα είμαστε παρόντες, ζητάμε και τη συνδρομή των συμπολιτών μας, ώστε να περάσει και αυτή η αντιπλημμυρική περίοδος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Από τη συνεδρίαση προέκυψαν προτάσεις για τη βελτίωση του συντονισμού των υπηρεσιών, την ενίσχυση του εξοπλισμού και των υποδομών, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής και τους τρόπους προστασίας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Περιφέρειας Κρήτης, της ΔΕΥΑΧ, της ΔΕΔΙΣΑ, των Τεχνικών Υπηρεσιών και άλλων φορέων, που συνέβαλαν με τις εισηγήσεις και τις προτάσεις τους στη χάραξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πολιτικής προστασίας για τον Δήμο Χανίων.