Ο Αποσελέμης στο επίκεντρο: Επιστήμη, εκπαίδευση και κοινωνία σε διάλογο

Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον από εκπροσώπους επιστημονικών και αυτοδιοικητικών φορέων, καθώς και από μαθητές σχολείων του Δήμου Χερσονήσου, υλοποιήθηκε η δεύτερη ημέρα της διημερίδας για τον υγρότοπο του Αποσελέμη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) στις Γούρνες, με στόχο την ανάδειξη του Αποσελέμη ως φυσικού πόρου με οικολογική, εκπαιδευτική και κοινωνική αξία.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, κατά τη διάρκεια χαιρετισμού του, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης αναφέρθηκε τόσο στις τεχνικές και διαχειριστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το φράγμα του Αποσελέμη, όσο και στη σημασία του υγρότοπου ως οικοσυστήματος.

Τόνισε ότι ο Αποσελέμης δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως υποδομή υδροδότησης, αλλά ως ζωντανός οργανισμός που φιλοξενεί πλούσια βιοποικιλότητα και μπορεί να αποτελέσει πεδίο συνεργασίας μεταξύ επιστήμης, εκπαίδευσης και κοινωνίας. Αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες του Δήμου για τη διαχείριση του φράγματος, αλλά και σε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, όπως το σύστημα “Pay As You Throw” και ο Πράσινος Τοίχος στον Λιμένα Χερσονήσου.

Κλείνοντας, υποστήριξε, ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη απέναντι στη ζωή και όχι απλώς μια θεσμική υποχρέωση.

Οι εισηγήσεις της δεύτερης ημέρας κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τον υγρότοπο του Αποσελέμη. Επιστημονικοί φορείς παρουσίασαν στοιχεία για τη βιοποικιλότητα της περιοχής, τις περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχεται, αλλά και τις δυνατότητες αξιοποίησής της για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από βιωματικές δράσεις, με τη συμμετοχή μαθητών να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης. Οι μαθητές παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις με ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά, αποδεικνύοντας ότι η οικολογική ευαισθητοποίηση μπορεί να ξεκινήσει από την εκπαιδευτική κοινότητα και να επεκταθεί στην κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της διημερίδας διατυπώθηκε η δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευθύνης, τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας που θα αναδείξει τον Αποσελέμη ως “Υγρό Θησαυρό Ζωής” για την ευρύτερη περιοχή και την θεσμοθέτηση και λειτουργία του φορέα διαχείρισης και προστασίας του αξιόλογου αυτού οικοσυστήματος.