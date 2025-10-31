Ηράκλειο:Ανακοίνωση Δημάρχου Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη, για το κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στην Αγία Βαρβάρα

«Με βαθιά αγανάκτηση και απογοήτευση, πληροφορηθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (!) την απόφαση για το κλείσιμο του υποκαταστήματος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) στην Αγία Βαρβάρα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται την λίστα με τα περισσότερα από 200 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ που πρόκειται να κλείσουν, σε όλη την επικράτεια.

Πρόκειται για μια απόφαση που πλήττει κατάφωρα τους κατοίκους της ενδοχώρας και έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά αλυσίδα υποβάθμισης και απογύμνωσης του τόπου μας από δημόσιες και κοινωφελείς υπηρεσίες, που εξυπηρετούν ζωτικές ανάγκες της κοινωνίας μας.

Ο Δήμος Γόρτυνας, αποτελεί την «καρδιά» της ενδοχώρας του Ηρακλείου. Μια κοινωνία “ζωντανή”, με ανθρώπους που δημιουργούν και παλεύουν, καθημερινά, να κρατήσουν όρθιο τον τόπο τους, παρά τις αντιξοότητες.

Το κλείσιμο του μοναδικού υποκαταστήματος ΕΛΤΑ στην Αγία Βαρβάρα δεν είναι μια απλή «διοικητική αναδιάρθρωση», όπως η διοίκηση των ΕΛΤΑ επιχειρεί να το παρουσιάσει. Είναι ακόμα ένα βήμα προς την δημογραφική ερήμωση και την οικονομική στασιμότητα της υπαίθρου.

Δεν μπορεί η Πολιτεία να βλέπει μόνο αριθμούς, ισολογισμούς και κέρδη εις βάρος των ανθρώπων. Οι κάτοικοι της Αγίας Βαρβάρας και των γύρω χωριών δεν είναι στατιστικά μεγέθη. Είναι πολίτες με δικαιώματα, που αξίζουν ισότιμη μεταχείριση και δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε βασικές και ποιοτικές υπηρεσίες.

Σε μια περίοδο που όλοι μιλούν δημοσίως για την ανάγκη ενίσχυσης της περιφέρειας και αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος, τέτοιες αποφάσεις ακυρώνουν στην πράξη κάθε πολιτική στήριξης της υπαίθρου. Κανένας σχεδιασμός ανάπτυξης της περιφέρειας δεν μπορεί να υλοποιηθεί, όταν αποσύρονται, σταδιακά, όλες οι υπηρεσίες που εξυπηρετούν καθημερινές ανάγκες ηλικιωμένων, επαγγελματιών, επιχειρηματιών, αγροτών, οικογενειών.

Ως δημοτική αρχή, εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας στο κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στην Αγία Βαρβάρα και απαιτούμε την άμεση ανάκληση της απόφασης. Η ύπαιθρος έχει φωνή, έχει ανθρώπους, έχει μέλλον – αρκεί το κεντρικό κράτος να σταματήσει να αδιαφορεί και να την εγκαταλείπει».