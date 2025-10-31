ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Συλλυπητήρια δήλωση του πρ. Υπουργού – Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη για τον θάνατο του δημοσιογράφου Θοδωρή Μαλαμά

«Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Θοδωρής Μαλαμάς, ένας άνθρωπος που τίμησε τη δημοσιογραφία, αλλά πάνω απ’ όλα, τίμησε τη φιλία, την αλήθεια και την ανθρωπιά.

Είχα την τύχη να τον γνωρίσω προσωπικά και να τον εκτιμήσω όχι μόνο για το ήθος και την επαγγελματική του συνέπεια, αλλά και για τον τρόπο που αντιμετώπιζε τους ανθρώπους γύρω του — με σεβασμό, ευγένεια και μια σπάνια ζεστασιά.

Ο Θοδωρής υπήρξε για χρόνια μια σταθερή φωνή ενημέρωσης και αξιοπιστίας. Πάντα ψύχραιμος, πάντα δίκαιος, με καθαρή ματιά και ουσιαστικό λόγο. Ο χαμός του αφήνει ένα μεγάλο κενό στον δημοσιογραφικό κόσμο, αλλά και σε όλους εμάς που τον αγαπήσαμε και συμπορευτήκαμε μαζί του σε στιγμές χαράς και προβληματισμού.

Θα τον θυμόμαστε με αγάπη, με σεβασμό και με ευγνωμοσύνη για όσα πρόσφερε, επαγγελματικά και ανθρώπινα.
Στην οικογένειά του, στους φίλους και στους συναδέλφους του, εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

