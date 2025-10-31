ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Ο Περιφερειάρχης Κρήτης υπέγραψε την Οδική Παράκαμψη Αξού Έργο πνοής για το Μυλοπόταμο Ρεθύμνου 8,3 εκατ. ευρώ

Ημερομηνία:

Την απόφαση ένταξης του έργου «Οδική Παράκαμψη Οικισμού Αξού Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μαρίας Λιονή.

Η υπογραφή αυτή εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση και δρομολογεί την υλοποίηση ενός έργου ύψιστης σημασίας για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, καθώς δίνει οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα.

Σήμερα, το σύνολο της κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων βαρέων οχημάτων, διέρχεται αναγκαστικά μέσα από τον στενό κεντρικό δρόμο του ιστορικού οικισμού, δημιουργώντας συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης και σοβαρούς κινδύνους, ειδικά για τους πεζούς και τους κατοίκους.

Με εξασφαλισμένους πόρους 8,3 εκατομμυρίων ευρώ, ξεκινά ένα έργο που θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή, θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια και θα αναδείξει τον παραδοσιακό οικισμό.

Τα στοιχεία του Έργου

Το έργο αφορά την κατασκευή ενός νέου, σύγχρονου δρόμου συνολικού μήκους 3.672 μέτρων, ο οποίος θα παρακάμπτει πλήρως τον οικισμό Αξού.

Το έργο περιλαμβάνει τη νέα χάραξη, δύο ισόπεδους κόμβους για την ασφαλή σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο, συνδετήριες οδούς, καθώς και όλα τα απαραίτητα έργα σήμανσης, ασφάλισης και φωτισμού στους κόμβους. Ο προϋπολογισμός του έργου προβλέπει συνολική δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 8.285.024,50 €.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ «Κρήτη 2021-2027».

Δήμος Χανίων:Συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου...

0
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στην αίθουσα του...

Ο Αποσελέμης στο επίκεντρο: Επιστήμη, εκπαίδευση και...

0
Με μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον από εκπροσώπους επιστημονικών...

