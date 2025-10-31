Χανιά : Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια για τις μετακινήσεις φοιτητών με το αστικό ΚΤΕΛ

Σύσκεψη με αντικείμενο την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα της μετακίνησης των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νικόλαου Καλογερή, του Δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη και του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Μιχάλη Ζερβάκη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης o πρόεδρος του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Ιωάννης Χατζάκης και το μέλος ΔΕΠ Γιώργος Γιαννακάκης καθώς και εκπρόσωποι του Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιάννη Καρτάκη.

Ο κ. Καλογερής εξέφρασε την ικανοποίησή του που μετά από συντονισμένη προσπάθεια βρέθηκε ο τρόπος να μειωθεί δραστικά το κόστος μεταφοράς των φοιτητών στα Χανιά με την έκδοση μηνιαίας κάρτας απεριορίστων διαδρομών, με τον Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης να καλύπτουν τη διαφορά. Τόνισε ακόμη ότι «η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που διευκολύνει τη φοιτητική ζωή και ενισχύει τον ρόλο των Ανώτατων Ιδρυμάτων ως ζωντανών κυττάρων της τοπικής κοινωνίας».

Ο κ. Σημανδηράκης ανέφερε ότι ο Δήμος Χανίων ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Πολυτεχνείου Κρήτης για ενίσχυση των φοιτητών που επιλέγουν τα Χανιά για τις σπουδές τους και ανέλαβε να καλύψει το σημαντικότερο μέρος από το κόστος μετακίνησής τους. «Το αμέσως επόμενο διάστημα», συμπλήρωσε, «θα ανακοινωθεί μία συνολική δέσμη μέτρων που εξαντλούν τα περιθώρια παρέμβασης που μας παρέχει η νομοθεσία, ώστε να ενισχύσουμε και να διευκολύνουμε την παρουσία των φοιτητών στα Χανιά».

Ο κ. Ζερβάκης ευχαρίστησε το Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης γιατί ανέλαβαν να καλύψουν τη διαφορά ώστε να εξασφαλιστεί ότι και φέτος οι φοιτητές θα έχουν μειωμένο κόστος εισιτηρίου στο Αστικό ΚΤΕΛ. Όπως επεσήμανε, «το κόστος τα τελευταία χρόνια το κάλυπτε ιδίους πόρους το Πολυτεχνείο Κρήτης, ωστόσο φέτος λόγω νομικού κωλύματος αυτό δεν κατέστη δυνατό».