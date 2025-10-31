Παρουσίαση βιβλίου: ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ «Γεύσεις και μνήμες» | Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 20:00 στο Δημοτικό Κήπο Χανίων

Γεύσεις και Μνήμες – Από τριάντα Κερκυραϊκές συνταγές της μαμάς

Άντζελα Γκερέκου

Ένα νοσταλγικό ταξίδι στις γνώριμες γεύσεις της ζωής μου. Στον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα, την Κέρκυρα. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα για αυτό το βιβλίο. Από την εσωτερική ανάγκη να επιστρέψω στις ρίζες μου και να περιπλανηθώ, μέσα από αγαπημένες συνταγές της μαμάς, στις γεύσεις των αναμνήσεών μου. Γεύσεις και μνήμες που ενώνουν τους ανθρώπους και τους κρατούν συνδεδεμένους στο χρόνο.

Η παρούσα έκδοση είναι ένας φόρος τιμής σε όλα εκείνα τα βιώματα, τις μυρωδιές, τις στιγμές και τα συναισθήματα που με διαμόρφωσαν. Με την πεποίθηση ότι η γευστική μνήμη είναι η πιο ζωντανή μνήμη του ανθρώπου, και τη σκέψη πως ο καθένας μας έχει μια δική του «συνταγή» που χαράζει τον χάρτη της καρδιάς του, μοιράζομαι μαζί σας αυτό το γευστικό, αλλά πάνω απ’ όλα βιωματικό ταξίδι.

Κάθε συνταγή, κάθε φωτογραφία, κάθε λέξη, αναδύεται μέσα από προσωπικές εμπειρίες. Η Κερκυραϊκή γη προσφέρει τις πρώτες ύλες· η οικογένεια, τις μνήμες των κοινών γευμάτων γύρω από το τραπέζι· οι φίλοι, τη θαλπωρή και τη συντροφικότητα.

Εκεί κι ο Τόλης —ο αγαπημένος μου σύντροφος στη ζωή— που γεύτηκε και αγάπησε την Κερκυραϊκή κουζίνα στα οικογενειακά μας τραπέζια: το ψάρι μπιάνκο, το σοφρίτο, την αυγολέμονο, την παστιτσάδα, και φυσικά την κερκυραϊκή μαγειρίτσα.

Το σεντούκι της γιαγιάς άνοιξε, το τετράδιο της μαμάς ξεφυλλίστηκε…Η μαμά Μαρία, μαζί με τη Χρύσω Λέφου, μαγείρεψαν όλες τις συνταγές που περιλαμβάνονται στο βιβλίο. Οι παραδόσεις ξαναζωντάνεψαν, και μαζί τους οι εικόνες μιας ζωής βαθιά ριζωμένης στο παρελθόν, αλλά ζωντανής στο παρόν. Γιατί, όπως σημειώνω και στον πρόλογο του βιβλίου, είναι ανάγκη:

«Να θυμηθούμε τις ρίζες μας, να τις ανακαλύψουμε ξανά, να τις αναδείξουμε, να τις εξελίξουμε – ώστε να προσφέρουμε στο μέλλον κάτι που θα αντέξει στον χρόνο. Κάτι που θα έχει ψυχή. Την ελληνική ψυχή.»

Μέσα στις σελίδες του βιβλίου θα βρείτε γεύσεις από λουκουμάδες με μέλι και κανέλα, παστιτσάδα με κόκορα αλανιάρη, σοφρίτο με σκόρδο και μπόλικο μαϊντανό, αυγοφέτες πασπαλισμένες με ζάχαρη, κοτόπουλο λεμονάτο, χαλβά και πολλές ακόμη οικογενειακές συνταγές.

Όλες φτιαγμένες με αγάπη, όπως μου έμαθαν οι γυναίκες της ζωής μου, για να με γαλουχήσουν όχι μόνο στη γεύση, αλλά και στην ουσία: να γεύομαι τη ζωή και να ζω σε αρμονία με τη φύση.

Γεύση, μνήμη, συναίσθημα. Το ένα πλέκεται με το άλλο και όλα μαζί δημιουργούν ένα βιβλίο που περισσότερο μοιάζει με οικογενειακό άλμπουμ —χειροποίητο, ζεστό, αληθινό.

Όπως εκείνα τα παιδικά λευκώματα, κάτω από τη ζελατίνα των οποίων φυλάγαμε τις πιο πολύτιμες στιγμές μας.

Γιατί το φαγητό δεν είναι απλώς ανάγκη, αλλά και ένας τρόπος να γνωρίσουμε έναν λαό. Κάθε χώρα έχει τις δικές της γεύσεις, που κρύβουν μέσα τους την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου.

Γιατί η ελληνική κουζίνα με το λάδι, τα λαχανικά και τα βότανα δείχνει τη σχέση του Έλληνα με τη φύση και την παράδοση. Μέσα από τις γεύσεις, μαθαίνουμε τι αγαπούν οι άνθρωποι, πώς ζουν και τι θεωρούν σημαντικό. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι το φαγητό μάς βοηθά να ανακαλύψουμε τι κάνει μια χώρα ξεχωριστή.

Ένα βιβλίο ζεστό μια προσωπική κατάθεση αληθινό, σαν οικογενειακό άλμπουμ, φτιαγμένο με αγάπη, για να μας θυμίσει πως οι γεύσεις που μεγαλώσαμε δεν είναι απλώς φαγητό ,είναι τρόπος να θυμόμαστε ποιοι είμαστε!

Μήνυμα από τη συγγραφέα:

Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στην εξαιρετική δημιουργική ομάδα που στάθηκε αρωγός σε αυτό το έργο, αγκαλιάζοντας την αρχική μου ιδέα με ενθουσιασμό, επαγγελματισμό και αφοσίωση.

Μαζί διανύσαμε μια δημιουργική διαδρομή, πλούσια σε έμπνευση, συνεργασία και αισθητική πληρότητα.

Ευχαριστώ θερμά:

— Τη Στέλλα Ανδρονίκου για τον άρτιο συνδυασμό food styling και φωτογραφίας, που ανέδειξε με μοναδικό τρόπο τη γαστρονομική μας πρόταση.

— Την Ελένη Ξένου για την επιμέλεια των κειμένων, η οποία με ακρίβεια και φροντίδα προσέδωσε σαφήνεια και συνοχή στο περιεχόμενο.

— Την Κυριακή Σοφοκλέους για τον σχεδιασμό και τη σελιδοποίηση, που συνέβαλαν καθοριστικά στην αισθητική ταυτότητα του έργου.

— Τη Χρύσω Λέφου για την εμπεριστατωμένη επιμέλεια των συνταγών, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία τους.

— Τον Δημήτρη Δημητρούλη, αγαπημένο φίλο και καταξιωμένο επαγγελματία, για το πάντοτε άψογο και διακριτικό μακιγιάζ του.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω επίσης στην εταιρεία Haris Cotton, για την ευγενική παραχώρηση των ενδυμάτων που συνέβαλαν στην αισθητική ολοκλήρωση των φωτογραφιών, καθώς και στην κυρία Τούλα Τσάμη από τα Tsamis Ceramics στην Κέρκυρα, για τα υπέροχα κεραμικά της, που προσέδωσαν ξεχωριστό χαρακτήρα στην παρουσίαση των πιάτων.

Η συμβολή όλων υπήρξε καθοριστική.Σας ευχαριστώ από καρδιάς.

“Το βιβλίο αυτό δεν είναι απλά ένας οδηγός μαγειρικής, αλλά μια γαστρονομική περιπλάνηση στις παραδόσεις, τις γεύσεις και τα αρώματα της Κέρκυρας.

Μέσα από τις σελίδες του, κάθε συνταγή αφηγείται την ιστορία του τόπου μας, συνδέοντας τις ρίζες μας με την αγάπη για το φαγητό.

Είναι μια πρόσκληση να γευτείτε την αυθεντικότητα και να κρατήσετε ζωντανή την παράδοση, φέρνοντάς τη στο τραπέζι σας.

Σας καλώ να ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τις γεύσεις που καθρεφτίζουν την ψυχή του τόπου μας.”

