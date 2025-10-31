ΧΑΝΙΑ

Αναβολή στην εκλογή νέου Μητροπολίτη Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αναβολή της εκλογής του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης.

Ανακοινωθέν Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα, 31 Ὀκτωβρίου 2025, σέ Συνεδρία, στήν ἕδρα Της, στό Ἡράκλειο, καί ἀσχολήθηκε μέ τά θέματα τῆς ἡμερήσιας διάταξης.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀναφορικά μέ τό θέμα τῆς πληρώσεως τῆς χηρευούσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, γιά πνευματικούς λόγους καί γιά τό καλό τῆς Ἐκκλησίας, δέν προέβη στήν παροῦσα Συνεδρία σέ ἐκλογή νέου Μητροπολίτου.

Ἐπισημαίνεται καί διευκρινίζεται, ὅτι οἱ ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διεξήχθησαν ἐν πλήρει συνθέσει καί οὐδεμία ἔννομη καί ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐπιρροή ἄσκησε στή λήψη τῶν Ἀποφάσεών Της τό ἤδη δημοσιευθέν, σέ ἠλεκτρονικά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως, γεγονός τῆς ἐπιδόσεως σήμερα σ̉ Αὐτήν ἐξωδίκου ἐγγράφου κληρικοῦ.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Παρουσίαση βιβλίου: ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ «Γεύσεις και μνήμες»...

0
Γεύσεις και Μνήμες – Από τριάντα Κερκυραϊκές συνταγές της...

Χανιά : Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια για τις...

0
Σύσκεψη με αντικείμενο την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα της...

Παρουσίαση βιβλίου: ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ «Γεύσεις και μνήμες»...

0
Γεύσεις και Μνήμες – Από τριάντα Κερκυραϊκές συνταγές της...

Χανιά : Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια για τις...

0
Σύσκεψη με αντικείμενο την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα της...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Παρουσίαση βιβλίου: ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ «Γεύσεις και μνήμες» | Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 20:00 στο Δημοτικό Κήπο Χανίων
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ρέθυμνο:159η Επέτειος Ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 159η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ...

Παρουσίαση βιβλίου: ΑΝΤΖΕΛΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ «Γεύσεις και μνήμες» | Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 20:00 στο Δημοτικό Κήπο Χανίων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Γεύσεις και Μνήμες – Από τριάντα Κερκυραϊκές συνταγές της...

Χανιά : Σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια για τις μετακινήσεις φοιτητών με το αστικό ΚΤΕΛ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σύσκεψη με αντικείμενο την εξεύρεση λύσης στο ζήτημα της...

Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Έστειλε εξώδικο στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Τι ζητά με το εξώδικό του ο Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ Ένταση...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST