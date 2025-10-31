Αναβολή στην εκλογή νέου Μητροπολίτη Χανίων

Αναβολή της εκλογής του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης.

Ανακοινωθέν Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα, 31 Ὀκτωβρίου 2025, σέ Συνεδρία, στήν ἕδρα Της, στό Ἡράκλειο, καί ἀσχολήθηκε μέ τά θέματα τῆς ἡμερήσιας διάταξης.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀναφορικά μέ τό θέμα τῆς πληρώσεως τῆς χηρευούσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, γιά πνευματικούς λόγους καί γιά τό καλό τῆς Ἐκκλησίας, δέν προέβη στήν παροῦσα Συνεδρία σέ ἐκλογή νέου Μητροπολίτου.

Ἐπισημαίνεται καί διευκρινίζεται, ὅτι οἱ ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διεξήχθησαν ἐν πλήρει συνθέσει καί οὐδεμία ἔννομη καί ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐπιρροή ἄσκησε στή λήψη τῶν Ἀποφάσεών Της τό ἤδη δημοσιευθέν, σέ ἠλεκτρονικά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως, γεγονός τῆς ἐπιδόσεως σήμερα σ̉ Αὐτήν ἐξωδίκου ἐγγράφου κληρικοῦ.