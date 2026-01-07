Άρειος Πάγος για μπλόκα: Ζητά συλλήψεις και αυτόφωρο για τους αγρότες

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ζητά συλλήψεις και αυτόφωρο για τους αγρότες που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία με τα μπλόκα τους.
Με νέα εγκύκλιο ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας επανέρχεται για τα μπλόκα των αγροτών και ζητά την άμεση εφαρμογή του νόμου για όσους παρεμποδίζουν την κυκλοφορία η κλείνουν τους εθνικούς δρόμους η γενικά δυσκολεύουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο.
Με την εγκύκλιο του απευθυνόμενος προς όλους τους εισαγγελείς της χώρας, ο κ. Τζαβέλας ζητά, «την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών αυτών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως».
Με άλλα λόγια, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, ζητά:
τον σχηματισμό δικογραφιών κατά εκείνων που κλείνουν τους δρόμους
και την αυτόφωρη διαδικασία όπου ο νόμος το επιβάλλει -καθώς και την ταυτοποίηση τους προκειμένου να επιβληθούν σε βάρος τους και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.