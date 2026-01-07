ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑ

Άρειος Πάγος για μπλόκα: Ζητά συλλήψεις και αυτόφωρο για τους αγρότες

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, ζητά συλλήψεις και αυτόφωρο για τους αγρότες που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία με τα μπλόκα τους.

Με νέα εγκύκλιο ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας επανέρχεται για τα μπλόκα των αγροτών και ζητά την άμεση εφαρμογή του νόμου για όσους παρεμποδίζουν την κυκλοφορία η κλείνουν τους εθνικούς δρόμους η γενικά δυσκολεύουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο.

Με την εγκύκλιο του απευθυνόμενος προς όλους τους εισαγγελείς της χώρας, ο κ. Τζαβέλας ζητά, «την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών αυτών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως».

Με άλλα λόγια, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, ζητά:

  • τον σχηματισμό δικογραφιών κατά εκείνων που κλείνουν τους δρόμους

  • και την αυτόφωρη διαδικασία όπου ο νόμος το επιβάλλει -καθώς και την ταυτοποίηση τους προκειμένου να επιβληθούν σε βάρος τους και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Αναλυτικά η παραγγελία του Εισαγγελέα

«Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας απέστειλε στους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας και δι’ αυτών στους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας τους την ακόλουθη παραγγελία:

Υπενθυμίζουμε τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. πρωτ. 9757/09-12-2025 σχετική παραγγελία μας και παρακαλούμε, για την άμεση παρέμβασή σας, με τη συνδρομή των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, στα πλαίσια άσκησης της κατ’ άρθρο 29 § 1 στοιχ. δ’ του Ν. 4938/2022, λειτουργικής αρμοδιότητάς σας, με σκοπό, αφενός τη βεβαίωση εγκλημάτων διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας στους δρόμους, με πρόθεση, με την τοποθέτηση και διατήρηση εμποδίων, αλλά και με άλλες, εξίσου επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας, πράξεις (άρθρο 290 § 1 του ισχύοντος ΠΚ), αλλά και της παράβασης του άρθρου 38 § 15 του Ν. 5209/2025 («Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας»), σε συνδυασμό με 292 § 1 του ΠΚ, που φέρονται τελούμενες, εξακολουθητικά, δια του συνεχιζόμενου αποκλεισμού της κυκλοφορίας οχημάτων, σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς και της συνεχιζόμενης κατάληψης, με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε λόγο, μέρους ή ολοκλήρου του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών, και δημοτικών ή κοινοτικών οδών, δια των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων, από συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων της χώρας και αφετέρου, την εξακρίβωση των στοιχείων των δραστών αυτών, την άσκηση, κατ’ αυτών, της δέουσας ποινικής δίωξης και την παραπομπή τους, προς εκδίκαση, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, κατά την αυτόφωρη ή μη διαδικασία, αναλόγως.».

