Αξιόπλοο το ελληνικό πλοίο που χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα – Σώοι οι ναυτικοί

Την έντονη ανησυχία της ελληνικής κυβέρνησης για την κλιμάκωση της έντασης στη διεθνή ναυσιπλοΐα εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο ΕΡΤnews για την επίθεση που σημειώθηκε το πρωί σε δεξαμενόπλοιο με ελληνική σημαία έξω από το λιμάνι του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα.
Σύμφωνα με τον υπουργό, στο δεξαμενόπλοιο επέβαιναν συνολικά 24 ναυτικοί, εκ των οποίων 10 Έλληνες, 13 Φιλιππινέζοι και 1 Ρουμάνος, οι οποίοι, είναι καλά στην υγεία τους. Από την επίθεση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο πλοίο. Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι το περιστατικό ενδέχεται να συνδέεται με τις ευρύτερες γεωπολιτικές πιέσεις που ασκούνται στην περιοχή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως σχετίζεται με τις πρόσφατες αποφάσεις για μερική επανεκκίνηση της διακίνησης ρωσικού πετρελαίου για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Ο υπουργός γνωστοποίησε ότι έχει ήδη ενημερώσει τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα θα προχωρήσει σε έντονες διαμαρτυρίες όπου απαιτείται, ακόμη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
«Θεωρώ απαράδεκτη τη στοχοποίηση πλοίων με ελληνική σημαία και ελληνόκτητων πλοίων», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι τα πλοία αυτά είναι ναυλωμένα και ότι οι Έλληνες ναυτικοί και οι ναυτιλιακές εταιρείες προσπαθούν απλώς να επιτελέσουν το έργο τους.
Παράλληλα υπογράμμισε ότι η εμπορική ναυτιλία θα πρέπει να παραμένει εκτός πολεμικών συγκρούσεων και γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων, καθώς, όπως ανέφερε, «χωρίς τη ναυτιλία δεν μπορεί να υπάρξει διεθνές εμπόριο».
Το πλοίο έχει απομακρυνθεί από την περιοχή
Σημειώνεται πως είναι η πρώτη φορά που δέχεται πλήγμα πλοίο με ελληνική σημαία, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί περιστατικά με πλοία ελληνικών συμφερόντων. Και επίσης η πρώτη φορά που πάνω σε πλοίο που δέχεται επίθεση βρίσκονται Έλληνες ναυτικοί, καθώς το πλήγμα φαίνεται να προήλθε από εναέριο βλήμα ή drone.
Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί ο ακριβής τρόπος με τον οποίο σημειώθηκε το χτύπημα. Η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου αναφέρει ότι προκλήθηκε από άγνωστο αντικείμενο.
Το πλοίο έχει υποστεί ζημιές στη δεξιά πλευρά του, ωστόσο παραμένει αξιόπλοο και έχει ήδη απομακρυνθεί από την περιοχή.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε διαφορετική θαλάσσια περιοχή από εκείνες που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τη διεθνή επικαιρότητα. Συγκεκριμένα, συνέβη εκτός ρωσικών χωρικών υδάτων, περίπου 14 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η προέλευση του βλήματος ή του drone που έπληξε το πλοίο. Τη στιγμή της επίθεσης το πλοίο δεν μετέφερε φορτίο, ενώ είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Θεσσαλονίκη.
Ανακοίνωση εξέδωσε και η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, η οποία επιβεβαιώνει τα ίδια στοιχεία και αναφέρει ότι το πλοίο επρόκειτο να παραλάβει φορτίο καζακικού αργού πετρελαίου. Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο κατάστρωμα και στον εξοπλισμό, χωρίς τραυματισμούς ή περιβαλλοντική ρύπανση, ενώ το πλοίο έχει ήδη αποπλεύσει από το Νοβοροσίσκ.
Το περιστατικό σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τη ναυσιπλοΐα, καθώς τόσο στη Μαύρη Θάλασσα όσο και στον Περσικό Κόλπο τα ελληνικά πληρώματα περνούν δύσκολες ώρες, με τις συνθήκες να παραμένουν ιδιαίτερα αντίξοες. Υπάρχει συνεχής επικοινωνία από την πρώτη στιγμή των εχθροπραξιών μέχρι και σήμερα από το Θάλαμο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας με όλους τους Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο ή στην ευρύτερη περιοχή και ενδέχεται να κινδυνεύουν. Συνολικά πρόκειται για περίπου 85 Έλληνες ναυτικούς.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή επαφή τόσο με τους πλοιάρχους όσο και με τα ίδια τα μέλη των πληρωμάτων, ενώ υπάρχει ήδη έτοιμος και αυτοματοποιημένος μηχανισμός σε περίπτωση που κάποιος ζητήσει επαναπατρισμό.
Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί τέτοιο αίτημα. Ωστόσο, η δυνατότητα υπάρχει και οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε συνεχή επαγρύπνηση, παρέχοντας ενημέρωση και οδηγίες στους ναυτικούς που βρίσκονται στην περιοχή. Πρόκειται για μια κατάσταση που παρακολουθείται στενά, με διαρκή επικοινωνία μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και των ελληνικών πληρωμάτων.
