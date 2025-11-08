ΚΡΗΤΗ

CEV Beach Volley European Cup Final με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης με ελεύθερη είσοδο

Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποιείται το CEV Beach Volley European Cup Final 2025 στις εγκαταστάσεις του TUI Magic Life Candia Maris του Metaxa Hospitality Group, στο Ηράκλειο.

Συμμετέχουν κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και αποτελεί μια σπουδαία αθλητική διοργάνωση που προωθεί τον αθλητικό τουρισμό στο νησί.

Τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (C.E.V.) και του Υπουργείου Τουρισμού και συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.), τον Δήμο Μαλεβιζίου και το Metaxa Hospitality Group.

Συμμετέχουν κορυφαίες ομάδες από δώδεκα χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων είναι οι Γαλλία, Ισπανία, Σερβία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Αυστρία, Τσεχία, Λιθουανία, Ουκρανία, Ρουμανία και Ελλάδα.

O Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, επισκέφθηκε τις αθλητικές εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιούνται οι αγώνες και συνεχάρη τον κ. Ανδρέα Μεταξά, ιδιοκτήτη του «Metaxa Hospitality Group», για την σπουδαία αθλητική διοργάνωση που προωθεί τον αθλητικό τουρισμό στην Κρήτη και στην Ελλάδα ευρύτερα.

Team Πολ. Κρήτης
