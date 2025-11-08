“Κεραυνοί” Βατσινά κατά της Κυβέρνησης: «Δεν είναι όλα ψήφοι και πολιτική – Είναι πρώτα οι άνθρωποι, οι στιγμές και ο σεβασμός τους»

Με έντονο ύφος απευθύνθηκε στην Κυβέρνηση της ΝΔ, η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ Ελένη Βατσινά, αναφερόμενη από το βήμα της Βουλής στα πρόσφατα γεγονότα στα Βορίζια.

Υπογραμμίζοντας πως η Κοινωνία δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την κουλτούρα της βίας και της μαγκιάς, ούτε να περιμένει “μαγικά κουμπιά” για τη λύση των προβλημάτων της, η κ.Βατσινά τόνισε με έμφαση: «Δεν είναι όλα ψήφοι και πολιτική. Είναι πρώτα οι άνθρωποι, οι στιγμές και ο σεβασμός τους. Οι πράξεις μίσους και παραλογισμού δεν θα εξαφανιστούν χωρίς παιδεία, ενημέρωση και αλλαγή νοοτροπίας».

Η βουλευτής κάλεσε τους συναδέλφους της – και ειδικά τους εκπροσώπους της Κρήτης – να αναλάβουν την ευθύνη για την εικόνα του τόπου, λέγοντας: «Να δώσουμε εμείς το παράδειγμα πώς είναι η Κρητικιά και ο Κρητικός. Με σεβασμό, με ανθρωπιά, με διάθεση να ακούσουμε και να αλλάξουμε αυτά που πρέπει».

Κριτική για το νομοσχέδιο και τη στάση της Κυβέρνησης

Η κ.Βατσινά άσκησε δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση για το νομοσχέδιο που παρουσιάζεται ως “φορολογική μεταρρύθμιση”, επισημαίνοντας πως πρόκειται για μια επιδοματική πολιτική βιτρίνας, χωρίς ουσιαστικό κοινωνικό ή αναπτυξιακό περιεχόμενο.

«Ο τίτλος “φορολογική μεταρρύθμιση” είναι προσχηματικός. Μεταρρύθμιση σημαίνει αλλαγή για την κοινωνία, για τη μεσαία τάξη, για τους νέους και τους επαγγελματίες. Εσείς επιμένετε στα ίδια: μικρά επιδόματα για να καλύψετε μεγάλα προβλήματα. Αυτή δεν είναι κοινωνική πολιτική – είναι η σύγχρονη επιδοματική επαιτεία της Νέας Δημοκρατίας» – σημείωσε.

Η βουλευτής τόνισε πως δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τα πραγματικά προβλήματα της χώρας:

Καμία ουσιαστική μέριμνα για τον πρωτογενή τομέα,

Καμία πολιτική στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

Καμία αναφορά στη νησιωτικότητα,

Καμία στρατηγική για το δημογραφικό και την περιφερειακή ανισότητα.

«Το Κράτος δεν στέκεται δίπλα στον πολίτη – τον κοιτάζει από μακριά, με κυάλια. Και πού και πού πετάει λίγα ξεροκόμματα, για να διατηρεί την ψευδαίσθηση φροντίδας», υπογράμμισε με έμφαση.

Για τα ΕΛΤΑ και τις τοπικές κοινωνίες

Αναφερόμενη και στο ζήτημα του κλεισίματος των καταστημάτων ΕΛΤΑ, έκανε λόγο για μια βεβιασμένη απόφαση που πλήττει την κοινωνική συνοχή και την ισονομία, σημειώνοντας ότι: «Το κλείσιμο ενός ταχυδρομείου στο Ηράκλειο δεν είναι απλή διοικητική πράξη. Είναι ένα ακόμη πλήγμα στην καθημερινότητα των ανθρώπων, μετά τα ΑΤΜ, τις τράπεζες, τα ειρηνοδικεία που έχετε κλείσει. Στερείτε από τους πολίτες –ιδίως τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία– βασικές υπηρεσίες».

Κλείνοντας, η Ηρακλειώτισσα βουλευτής υπογράμμισε: «Η κοινωνία δεν χρειάζεται επιδόματα επιβίωσης, χρειάζεται προοπτική. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από μαγικά κουμπιά, αλλά από σχέδιο, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Και αυτή είναι η δική μας δέσμευση – για μια πολιτική με ψυχή, με σεβασμό στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους».