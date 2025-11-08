ΚΡΗΤΗ

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη για την 159η Επέτειο του Ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αφορμή τον εορτασμό της 159ης Επετείου του Ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής
Αρκαδίου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«H Επέτειος του Ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, την οποία με υπερηφάνεια και συγκίνηση τιμούμε σήμερα, σηματοδοτεί τη δύναμη της πίστης στην Ελευθερία.

Οι Ήρωες του Αρκαδίου με αδάμαστη καρτερία, μέσα από σκληρές δοκιμασίες άναψαν το φυτίλι και πυροδότησαν τον αγώνα ύπαρξης για τους ίδιους και την Πατρίδα.

Φέτος 159 χρόνια μετά, το μήνυμα της μεγάλης αυτοθυσίας παραμένει βαθιά χαραγμένο στη συλλογική μας μνήμη, καθώς εμπνεόμαστε και παραδειγματιζόμαστε από τα γεγονότα του Νοέμβρη του 1866, τα οποία είναι μια διαρκής ενθύμηση όχι μόνο για το παρελθόν, αλλά κυρίως για το παρόν και το μέλλον. Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους».

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
