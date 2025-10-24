CFF13 : Όταν ο Μίκης συνάντησε τον Μάνο. Εκδήλωση για τους μεγάλους συνθέτες από το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων στο Βενιζέλειο Ωδείο

Το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων θυμάται και τιμά τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκι με αφορμή την συμπλήρωση 100 χρόνων από την γέννηση τους.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει εκδήλωση την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 στις 19.30 στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων.

Ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Ο Γιώργος Αλλαμανής αναλαμβάνει με την ομιλία του με θέμα «Όταν ο Μίκης συνάντησε τον Μάνο», να ταξιδεψει το κοινό του φεστιβάλ σε τόπους κοινούς για τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζιδάκι.

Μουσικά σχολιάζει ο Γιώργος Σαλτάρης στο πιάνο.

Στην εκδήλωση παρεμβαίνουν – μεταξύ άλλων – με τις μνήμες τους οι :

Δημήτρης Βερνίκος, Παντελής Βούλγαρης, Ιωάννα Καρυστιάνη, Γιάννης Γκροσδάνης, Λευτέρης Χαρωνίτης , Γιώργος Νικολακάκης , Γιάννης Αντωνογιαννάκης, Θοδωρής Καλομοιράκης.

📌Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας ετοιμάζει ένα βιβλίο για τον Μάνο Χατζιδάκι, το τέταρτο κατά σειρά βιβλίο έρευνας για πολιτιστικά θέματα που θα παραδώσει στο αναγνωστικό κοινό μετά τα «Δίχως καβάτζα καμιά – βίος και πολιτεία του Νικόλα ‘Ασιμου», «Στον καιρό της Λιλιπούπολης – η βιογραφία μιας ραδιοφωνικής εκπομπής», «Φλου. Παύλος Σιδηρόπουλος και Σπυριδούλα»

Το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και τα Εκπαιδευτικά του Προγράμματα

Ø τελούν υπό την Αιγίδα και υποστηρίζονται από τη Βουλή των Ελλήνων,

Ø τελούν υπό την Αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισμού, Παιδείας – Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Ø τελούν υπό την Αιγίδα και υποστηρίζονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Ø έχουν ως Στρατηγικό και Οικονομικό Υποστηρικτή το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας [ΕΚΚΟΜΕΔ]

Ø υποστηρίζονται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων

Ø αποτελούν συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων Χανίων, Πλατανιά και Κισάμου και του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.

Ø σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης,

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ : ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ : COSMOTE TV

ΧΟΡΗΓΟΣ : FISHER

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ : AEGEAN AIRLINES

ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ : ΑΝΕΚ LINES

ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ : LETS DRIVE

