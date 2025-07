Χανιά:15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού “Dance Days Chania”

21.07 – 02.08.2025

Το 15ο Dance Days Chania, επετειακό, τολμηρό, αεικίνητο, φιλοξενεί φέτος έργα που «χορεύουν» τις ιστορίες των δημιουργών τους. Εικαστικά, λιτά ή πολύπλοκα, ρομαντικά ή ανατρεπτικά, δοσμένα με ειλικρίνεια και καθαρότητα, προσκαλούνται να επικοινωνήσουν με την πόλη, σε θέατρα, χώρους πολιτισμού, πλατείες, γειτονιές. Το φεστιβάλ, μέρος μιας κοινωνίας που πάλλεται, διαμαρτύρεται αλλά και συντηρητικοποιείται, κρατάει στην επικαιρότητα την ελευθερία της έκφρασης, σαν ζωτικό παράγοντα εξέλιξης τόπων και ανθρώπων.

Σ’ έναν κόσμο που κινδυνεύει να απορροφηθεί από την λήθη, επιμένει μέσα από τον χορό και τις επιλογές του να διατηρεί την σωματική μνήμη ενεργή. Με αντίδοτο την συλλογικότητα και την συμμετοχικότητα της τέχνης, αλλά και την δύναμη της σωματικότητας, επενδύει στην καλλιτεχνική ποικιλομορφία και καλεί το κοινό μέσα από τις δράσεις του, σε ευελιξία, αφύπνιση και προβληματισμό.



Η 15η διοργάνωση του διεθνούς φεστιβάλ σύγχρονου χορού Dance Days Chania, θα πραγματοποιηθεί από τις 21 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου. Το πρόγραμμα του αποτελείται από:

– 17 παραστάσεις στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

– 4 παραστάσεις σε σημεία της πόλης και χώρους πολιτισμού [ελεύθερη είσοδος]

– 12 σεμινάρια

– 5 εργαστήρια από την ενότητα «Γνωριμία με τις/ους χορογράφους»

– 2 πρότζεκτ από την ενότητα «Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος» (δημιουργία πρωτότυπων site specific εν εξελίξει έργων από Έλληνες δημιουργούς) [ελεύθερη είσοδος]

– Διακρατικό καλλιτεχνικό residency σε συνεργασία με τους Colectivo Priekopnik Vevericka (Σλοβακία) [ελεύθερη είσοδος]

– 2ήμερο αφιέρωμα Video Dance με προβολές και συζήτηση με καλεσμένη φιλμογράφο [ελεύθερη είσοδος]

– Έκθεση έργων και performance από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το δικό μου σώμα “μιλά”» σε συνδιοργάνωση με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων [ελεύθερη είσοδος]

– Παρουσίαση 2 έργων σε συνεργασία με την U(R)TOPIAS Ακαδημία Χορογραφίας (2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα) [ελεύθερη είσοδος]

– Έκθεση φωτογραφίας χορού από τον Γιώργο Αναστασάκη από το αρχείο του φεστιβάλ 2014-2024 [ελεύθερη είσοδος]

Tο Dance Days Chania από την δημιουργία του έως και σήμερα αποτελεί καλλιτεχνική και κοινωνική πρόταση.

Στην 15η επετειακή διοργάνωσή του, αναδεικνύονται κοινωνικές ανησυχίες και αναζητήσεις, παγκόσμια ζητήματα και πτυχές των ανθρώπινων σχέσεων μέσα από χορογραφικές προτάσεις. Η τέχνη του σώματος ως παγκόσμια γλώσσα, υπό το πρίσμα νέων και αναγνωρισμένων δημιουργών, συνομιλεί, όχι μόνο με τον «κόσμο του χορού», αλλά και με την κοινότητα, τους ντόπιους, τους επισκέπτες της πόλης, κάθε ενδιαφερόμενο.

Προκαλεί χορευτικές συναντήσεις, σχηματίζοντας χώρους συζητήσεων και προβληματισμού, έναν διάλογο γύρω από τα κοινά, αλλά και τις διαφορές. Προσφέρει εργαλεία για πρωτότυπες δημιουργίες και έρευνα, για την εξέλιξη προτάσεων και την ολοκληρωμένη παρουσίασή τους. Φιλοξενεί παραστάσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες, διαμορφώνοντας νέες συνεργασίες και εμπλουτίζοντας τις ήδη υπάρχουσες. Το 15ο Dance Days Chania επενδύει στις σχέσεις των ανθρώπων και στην δύναμη της έκφρασης.

Οι παραστάσεις που φιλοξενούνται εντάσσονται στις ευρύτερες θεματικές:

– «Η γυναίκα» στην σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία

– Το DDC ως σταυροδρόμι πολιτισμών

– Η ψυχική υγεία μέσα από την τέχνη της σωματικότητας

– Η έννοια του χρόνου και των αισθήσεων στο σήμερα

– Νέοι χορογράφοι (ενίσχυση & διάθεση χώρου)

Επιπλέον, ουσιαστικό μέρος του Dance Days Chania αποτελεί το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε σπουδαστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ερασιτέχνες και επαγγελματίες χορευτές από όλο τον κόσμο, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

Συνεπώς, όπως κάθε χρόνο, φιλοξενούνται σεμινάρια από έμπειρους επαγγελματίες σε τεχνικές αυτοσχεδιασμού, εκφραστικών σωματικών πρακτικών, πολυμέσων κ.ά.. Επιπλέον, μέσα από masterclasses (εργαστήρια) στην ενότητα «Γνωριμία με τις/ους Χορογράφους», προσκεκλημένοι καλλιτέχνες μετά την παράσταση τους στο φεστιβάλ, εμβαθύνουν στην προσέγγισή τους και την μεταφέρουν στους συμμετέχοντες. Οι εγγραφές στα σεμινάρια και εργαστήρια συνεχίζονται!

Το Video Dance είναι μια υβριδική μορφή τέχνης με τη σύγκλιση του κινηματογράφου και του σύγχρονου χορού σε μία εποχή όπου η εικόνα και τα ψηφιακά μέσα πρωταγωνιστούν. Η ενότητα αποτελεί μέρος του φεστιβάλ από το 2013. Σε διήμερο αφιέρωμα στο 15ο DDC, τα 34 επιλεγμένα έργα θα προβληθούν με ελεύθερη είσοδο, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και στο iP12 arthouse. Στο πλαίσιο της ενότητας θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με την καλεσμένη φιλμογράφο Φένια Κωτσοπούλου στις 24 Ιουλίου.

Στο πλαίσιο του 15ου επετειακού φεστιβάλ, θα υλοποιηθεί έκθεση φωτογραφίας χορού του Γιώργου Αναστασάκη με επιλεγμένο υλικό από τις διοργανώσεις του Dance Days Chania τα έτη 2014-2024. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στον καλλιτεχνικό χώρο/γκαλερί SOUTH Space for Photography από τις 18 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στιγμιότυπα από παραστάσεις δημιουργών από όλο τον κόσμο θα παρουσιαστούν αναδεικνύοντας ένα πλούσιο αρχείο, αλλά και προβάλλοντας το έργο καλλιτεχνών.

Τέλος, τo επιμορφωτικό πρόγραμμα «Το δικό μου σώμα “μιλά”» υλοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά σε συνδιοργάνωση με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων – Π.Ε. Χανίων και τον Δήμο Χανίων.

Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2024 και έκτοτε πραγματοποιείται κάθε μήνα τουλάχιστον ένα δωρεάν βιωματικό σεμινάριο σε παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων των Χανίων και της Περιφέρειας με συντονίστρια την Σοφία Φαλιέρου. Δημιουργίες από τις συναντήσεις και εργασίες των ομάδων θα παρουσιαστούν στο φουαγιέ του θεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης» από τις 25 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου ως έκθεση έργων από τα παιδιά αλλά και performances από τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς.

Το “Dance Days Chania” διοργανώνεται από το 2011, με εθελοντική εργασία των μελών του Συλλόγου Εκφραστικού Χορού Συν-Κίνηση. Το 15ο Dance Days Chania έχει ως συν-διοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης- Π.Ε. Χανίων και τον Δήμο Χανίων, ενώ το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου ενισχύει οικονομικά την ενότητα «Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος».

Λαμβάνει την οικονομική υποστήριξη του Flux Laboratory και της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Αθήνα. Συνεργαζόμενοι φορείς είναι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων, η Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Universität für Weiterbildung Krems, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, η “U(R)TOPIAS” Ακαδημία Χορογραφίας, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων και το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων.

Το DDC έχει λάβει την πιστοποίηση EFFE Label 2017-2018, 2019-2021, 2022 – 2023 & 2024-2025 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EFA.

*Προπώληση εισιτηρίων στο https://www.ticketservices.gr/event/dance-days-chania/.

*Διαθέσιμα πακέτα εισιτηρίων: FULL PASS 100€ (στο ticketservices.gr) , 5 βραδιές 60€ (στο ταμείο του θεάτρου).



Το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ και συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 16/07 στις 19:00 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου!

*Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας https://dancedays.gr/festival/ για το αναλυτικό πρόγραμμα και πληροφορίες.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ:

18.07

20:30 Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας χορού Dance Days Chania 2014 – 2024 από τον Γιώργο Αναστασάκη | Ηρ. Πολυτεχνείου 7

–Είσοδος ελεύθερη—

* Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά, 18.07 – 02.08, Δε-Τε-Σα./Mo-We-Sat. 10:00 – 14:00 & Τρ – Πε- Παρ./ Tu-Th-Fr. 10:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00 *

21.07

20:00 ENTITEY/ Jason Martin, “etude nO.1” (Καναδάς) | Προμαχώνας Αγ. Νικολάου του Μόλου (φάρος)

–Είσοδος ελεύθερη—

21:30 I VESPRI/ Giovanni Insaudo, “DIVA” (Ιταλία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης

22:00 Inbar Elkayam, “INSIGHT” (Ελβετία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» [Με την υποστήριξη του Flux Laboratory]

Εισιτήρια για τις 2 παραστάσεις: 17€ κανονικό, 14€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

22.07

21:30 Χαρά Κότσαλη, “It’s the end of the amusement phase” (Ελλάδα) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

*Η παρουσίαση της παράστασης υποστηρίχθηκε από το Touring Program της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση.

Εισιτήρια: 13€ κανονικό – 10€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

23.07

20:00 Ομάδα Σύγχρονου Χορού «Συν-Κίνηση» Γυναίκες 65+, “Η ζωή δεν είναι μουσακάς” (Ελλάδα) | Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

–Είσοδος ελεύθερη—

21:30 Karima El Aidaoui, “MEKTOUB” (Μαρόκο) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

22:00 Ηρώ Κόντη, “Modulus of resilience” (Ελλάδα) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Εισιτήρια για τις 2 παραστάσεις: 17€ κανονικό, 14€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

24.07

19:00 Βασίλης Μαυριανός, Σοφία Πουχτού, Νίκος Λιάσκος “utopia:31’” (Ελλάδα) | περιοχή Ταμπακαριών (Αγ. Κυριακής)

Ενότητα: Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος

–Είσοδος ελεύθερη—

21:30 Συζήτηση με την Φένια Κωτσοπούλου & προβολή επιλεγμένων video dance έργων | Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου

–Είσοδος ελεύθερη—

25.07 | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

19:00 Εγκαίνια έκθεσης έργων παιδιών εκπαιδευτικού προγράμματος «Το δικό μου σώμα μιλά» & performance από συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς

–Είσοδος ελεύθερη—

* Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά, 25.07 – 02.08, 11:00-14:00 & 19:00 – 21:00 *

21:30 Μαρίλια Γράντζα & Αυγουστίνος Μ.Σ., “I don’t mind if you forget me” (Ελλάδα)

21:50 Κάλια Μαυροφτή & Παναγιώτης Τασούλης, “NOI” (Ελλάδα)

22:10 Άρης Παπαϊωάννου, “In Flux- an erratic tale” (Ελλάδα)

22:30 Easton Nguyen, “The Streets Are Full of Dead Birds; Or, As Before” (Αυστρία) [Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Αθήνα.]

Εισιτήρια για τις όλες τις παραστάσεις της βραδιάς: 17€ κανονικό, 14€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

26.07

11:00 Μάρθα Πασακοπούλου, “Dance your way out” (Ελλάδα) |Δημοτικός Κήπος Χανίων (σημείο έναρξης)

–Είσοδος ελεύθερη—

*Με την υποστήριξη του Flux Laboratory.

21:30 Πάνος Μαλακτός, “Hire me, please.” (Κύπρος) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

22:00 Πάνος Μαλακτός, “NO IM NOT” (Κύπρος) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Εισιτήρια για τις 2 παραστάσεις: 17€ κανονικό, 14€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

22:30 DJ set by Raed Raees | Πλατεία Κατεχάκη

–Είσοδος ελεύθερη—

*Με την υποστήριξη του Flux Laboratory.

27.07

20:00 Μάρθα Πασακοπούλου, “Dance your way out” (Ελλάδα) | Οδός Σήφακα, Βυζαντινά τείχη (σημείο έναρξης)

–Είσοδος ελεύθερη—

*Με την υποστήριξη του Flux Laboratory.

21:30 Προβολή επιλεγμένων Video Dance έργων | Αυλή iP12 Arthouse

— Είσοδος ελεύθερη —

28.07

11:00 Παρουσίαση διακρατικού καλλιτεχνικού residency | Εβίτα Τσακαλάκη & Michaela Pocklanova, “Consensus” | Kross Coffee Roasters, Meletiou Metaxaki 28

–Είσοδος ελεύθερη—

21:30 Livia Balazova, “Camille” (Σλοβακία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Εισιτήρια: 13€ κανονικό – 10€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

29.07 | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

21:30 Quindell Orton, “Making of A Man” (Γερμανία)

Εισιτήρια: 13€ κανονικό – 10€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

30.07

19:30 Μαρία Αρκουλή & Ρούλα Σαμιωτάκη, “WONDERBLOCK” (Ελλάδα) | περιοχή Σπλάντζιας, Οδοί Γερασίμου – Δαιδάλου – Γ. Βλάχου

Ενότητα: Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος

–Είσοδος ελεύθερη—

21:30 Edoardo Deodati, “For all the kids with beards” (Ελβετία)| Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

*Με την υποστήριξη του Flux Laboratory.

22:00 PITT Co., “Trilogy: For Old Times’ Sake” (Ελβετία) | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

*Με την υποστήριξη του Flux Laboratory.

Εισιτήρια για τις 2 παραστάσεις: 17€ κανονικό, 14€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

31.07 | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

cieLAROQUE/ HeleneWeinzierl, “escape” (Αυστρία)

*Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Αθήνα.

Εισιτήρια: 13€ κανονικό – 10€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

01.08 | πρώην Γαλλική Σχολή (Χαλέπα)

20:30 Μαίρη Γιαννούλα, “That Is All I Stand Up For” (Ελλάδα)

Σε συνεργασία με την U(R)TOPIAS Ακαδημία Χορογραφίας

–Είσοδος ελεύθερη—

21:00 Αντώνης Βαής, “Lunar Seaga” (Ελλάδα)

Σε συνεργασία με την U(R)TOPIAS Ακαδημία Χορογραφίας

–Είσοδος ελεύθερη—

02.08 | Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης»

Miller de Nobili, “There was still time” (Γερμανία)

Εισιτήρια: 13€ κανονικό – 10€ φοιτητικό, ανεργίας, πολυτέκνων

Σεμινάρια Dance Days Chania 2025

> Προσφέρονται ποσοστά έκπτωσης.



 21-24/07 Kinetic Orchestra (FI) – Partnering and Repertoire

 21-24/07 Anton Lachky (BE/SK) – Puzzle Work

 25-26/07 Ευριπίδης Λασκαρίδης (GR) – Μεταμόρφωση και Γελοιότητα – The Poetry Beneath Absurdity

 25-27/07 Colectivo Priekopnik Vevericka (SK/CR) – Multipartnering workshop

 27-28/07 Φένια Χατζάκου (DE/GR) – Physical Alertness

 28-30/07 Satoshi Kudo (SW/JP) – Motion Qualia

 29-31/07 Pau Aran Gimeno (DE/ES) – ATELIER

 30/07 Νένα Παπαγεωργίου Μουράτογλου & Μιχάλης Χόιπελ (GR/DE) – Στοιχεία Αντίληψης και Έκφρασης: Διάλογος Μουσικής και Χορευτικής Παιδείας [δωρεάν συμμετοχή για ενδιαφερόμενους]

 31/07-02/08 Πατρίσια Απέργη (GR) – Βουτιά στο κενό

 01-02/08 Όλια Τορναρίτου (GR) – Τεχνική σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ

 01-02/08 Γιάννης Αντωνίου/ KUNTS STOFF (GR) – Το μπαλέτο ως «παγκόσμια γλώσσα»

 01-02/08 Αλίκη Χιωτάκη (GR) – Camera in flux

Εργαστήρια/ Masterclass – Ενότητα «Γνωριμία με τις/ους Χορογράφους»

 22.07 Giovanni Insaudo/ I VESPRI (IT) – Stampa Method

 22.07 Jason Martin (CA) – The Adaptable Body

 24.07 Ηρώ Κόντη (GR) – Remapping the body

 27.07 Πάνος Μαλακτός (CY) – “Are you Okay?” The masterclass

 28.07 Μάρθα Πασακοπούλου (GR) – Dance it Out!

Για πληροφορίες και εγγραφές: dd.ch.workshops@gmail.com

Video Dance official selection – Dance Days Chania 2024

24.07 Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου – 21:30 – Είσοδος ελεύθερη

Diving into the wreck -Σκηνοθεσία: Michael Maurissens & Salma Salem-Χορογραφία: Salma Salem – Διάρκεια: 8:42′

A ghost I loved – Σκηνοθεσία/ Χορογραφία: Κωνσταντίνα Ντιναπόγια – Διάρκεια: 2’

Once Again – Σκηνοθεσία: Αλέξης Μουρτζανός – Χορογραφία: Έλενα Ράγου – Διάρκεια: 2:46′

Kingdom -Σκηνοθεσία: Jagoda Turlik – Χορογραφία: Julia Domagalska, Marek Szajnar, Aleksander Staniszewski, Jagoda Turlik – Διάρκεια: 8:26′

Veins of Stillness – Σκηνοθεσία/ Χορογραφία: Ching Yi Wang- Διάρκεια: 1:26′

Stainless -Σκηνοθεσία: Laia Ricart, Leo Palmestål -Χορογραφία: Evgeniya Glazunova -Διάρκεια: 4:50′

Caught – Σκηνοθεσία/ Χορογραφία: Kim Karpantly – Διάρκεια: 1’

Deleite – Σκηνοθεσία: Rosely Conz & Patrizia Herminjard – Χορογραφία: Rosella Conz – Διάρκεια: 8:10

Koori – Σκηνοθεσία/ Χορογραφία: Juliette Tellier – Διάρκεια: 1:30′

Syzygy (si•zuh•jee) – Σκηνοθεσία/ Χορογραφία: Γιώργος Στάμος – Διάρκεια: 6:43′

Selektsiya – Σκηνοθεσία / Χορογραφία: Anna – Maria Arzumanian – Διάρκεια: 1:48′

In the Fold – Σκηνοθεσία / Χορογραφία: Hsia Yen Wang – Διάρκεια: 00:58’

Odemaritima -Σκηνοθεσία: Fu Le- Χορογραφία: Magalie Lanriot, Roel Q Seeber – Διάρκεια: 6:14′

Spotlight – Σκηνοθεσία: Νικήτας Φουστέρης – Χορογραφία: Anny Pasai – Διάρκεια: 2:53′

Memento Mori – Σκηνοθεσία/ Χορογραφία: Εμμανουέλα Πεχυνάκη – Διάρκεια: 1:28′

Τρελή Ροδιά – Σκηνοθεσία/ Χορογραφία: Sabina Andrea Allen – Διάρκεια: 2:43′

Embodied sculptures – Σκηνοθεσία/ Χορογραφία: Norah Noush & Simi Simoes – Διάρκεια: 1’

Elementary Games – Σκηνοθεσία: Oliwia Tado – Χορογραφία: Αλίκη Γερμανού & Νικολέτα Ξεναρίου – Διάρκεια: 1:53′

Συνολική Διάρκεια : 64’

27.07 iP12 Arthouse (αυλή) – 21:30 – Είσοδος ελεύθερη

Spellbound – Σκηνοθεσία: Nicola Hepp – Χορογραφία: Nicola Hepp σε συνεργασία με Célinne Bodinger & Jorijn Vriesendorp – Διάρκεια: 10’

Collective Bargain – Σκηνοθεσία: Baye & Asa, Alan Jensen – Χορογραφία: Baye & Asa – Διάρκεια: 3:36′

Becoming Olive – Σκηνοθεσία: Vjosana Shkurti – Χορογραφία: Έλλη Σκουρόγιαννη – Διάρκεια: 6:10′

To the wind to your sins – Σκηνοθεσία: Agil Dragon – Χορογραφία: Χριστίνα Καρπούζου- Διάρκεια: 3:12′

hOURS – Σκηνοθεσία/ Χορογραφία: Lisa Magnan – Διάρκεια: 9:58′

Mostly fine, thanks! – Σκηνοθεσία/ Χορογραφία: Roxana Popa- Διάρκεια: 6:05′

Moon Light – A Glint of Light on Broken Glass – Σκηνοθεσία/ Χορογραφία: Andrea Hackl- Διάρκεια: 4:01′

Pride (part of El Mapa)- Σκηνοθεσία/ Χορογραφία: Alina & Alena Krutskikh – Διάρκεια: 2:59′

Drama King / Lithuanian National Drama Theatre – Σκηνοθεσία: Valērijs Oļehno – Χορογραφία: Darius Algis Stankevičius – Διάρκεια: 3:33′

Utteral Dance Theatre Company / A dance at the bus stop – Σκηνοθεσία: Μαριάννα Κουκουλεκίδου – Χορογραφία: Μαριάννα Κουκουλεκίδου, Παναγίωτης Λαγάνας Χριστόφορος Παδούλας – Διάρκεια: 6:42′

Kintsugi – Σκηνοθεσία: Maryse Chesseron – Χορογραφία: Maryse Chesseron, Marie Châtenet, Raoul Martin – Διάρκεια: 5:01′

Les Coeurs Simples – Σκηνοθεσία/ Χορογραφία: Maxime Mathieu Quiroga – Διάρκεια: 4:45′

The Girl From Tomorrow -Σκηνοθεσία/Χορογραφία: Martina Nevistić Vukobrat -Διάρκεια: 8:48′

TerraMontes – Σκηνοθεσία: Ana Baer & Heike Salzer – Χορογραφία: Michelle Nance, Kim Olson, Heike Salzer – Διάρκεια: 5:56′

Jarana – Σκηνοθεσία: Laia Santanach & Ignasi Castañé – Χορογραφία: Laia Santanach – Διάρκεια: 5:52′

No definite shape – Σκηνοθεσία: Hanna Kortus, Felicia Nilsson – Χορογραφία: Felicia Nillson -Διάρκεια: 5:49′

Συνολική Διάρκεια: 93’

Επιμέλεια ενότητας Video Dance: Αλίκη Χιωτάκη