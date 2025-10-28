ΧΑΝΙΑ

Χανιά: Με αλεξίσφαιρο στον εισαγγελέα ο 22χρονος που σκότωσε τον θείο του στο χωριό Ελος

ο νεαρός δράστης αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί και να εξηγήσει τι τον οδήγησε στο έγκλημα. Αυτή την ώρα η απολογία του στον Εισαγγελέα στα Χανιά.

Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων βρίσκεται αυτή την ώρα ο 22χρονος δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας του 52χρονου θείου του στο Ελος Κισάμου, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η γιορτή καστάνου.

Ο 22χρονος, που παραδόθηκε το πρωί της Δευτέρας στην αστυνομία, φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο αφού ο φόβος για αντεκδίκηση παραμένει έντονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός δράστης αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί και να εξηγήσει τι τον οδήγησε στο έγκλημα.

Βρέθηκε το όπλο
Το όπλο που χρησιμοποίησε ο 22χρονος για την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου θείου του, εντοπίστηκε από τις Αστυνομικές αρχές σε χωράφι, στο Ελαφονήσι.

Πρόκειται για ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών, που θεωρείται το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις

Το μεσημέρι τη κηδεία του 52χρονου
Στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στα Πλοκαμιανά Κισσάμου, συγγενείς και φίλοι αναμένεται να πουν το τελευταίο αντίο στον 52χρονο άνδρα που έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος μετά τους πυροβολισμούς το απόγευμα της Κυριακής.

Η τοπική κοινωνία, στο μικρό χωριό της Κισσάμου, παραμένει μουδιασμένη, από το γεγονός και προσπαθεί να συνειδητοποιήσει πως μια μέρα γιορτής και χαράς, όπως η Γιορτή Καστάνου, βάφτηκε με αίμα από τη μια στιγμή στην άλλη.

Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν προσωπικές και οικογενειακές διαφορές, οι οποίες είχαν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, και φαίνεται πως η κύρια αιτία αυτών των αντιπαραθέσεων ήταν τα βοσκοτόπια και ζητήματα που αφορούν τη γη των δύο οικογενειών.

