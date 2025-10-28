ΧΑΝΙΑ

Χανιά: Ποινική δίωξη στον 22χρονο για τη δολοφονία του θείου του – Πήρε προθεσμία

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν είναι ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο στην ανακρίτρια έλαβε ο 22χρονος για το φονικό στο Έλος, ο οποίος νωρίτερα οδηγήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στον Εισαγγελέα Χανίων.

Ο 22χρονος θα απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου. Οι κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν είναι ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Σε δηλώσεις του ο δικηγόρος του 22χρονου Γιώργος Φραντζεσκάκης, ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος «δηλώνει συγκλονισμένος και βαθιά μετανοιωμένος για αυτό το οποίο έχει συμβεί».

Παράλληλα ανέφερε ότι ο 22χρονος είναι συνεργάσιμος με τις Αρχές και στο πλαίσιο αυτό παραδόθηκε και υπέδειξε που είχε πετάξει το όπλο του μετά το έγκλημα.

Θαμμένο σε χωράφι
Το όπλο που χρησιμοποίησε ο 22χρονος για την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου θείου του, εντοπίστηκε από τις Αστυνομικές αρχές σε χωράφι, στο Ελαφονήσι.

Πρόκειται για ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών, που θεωρείται το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις.

Η τοπική κοινωνία, στο μικρό χωριό της Κισσάμου, παραμένει μουδιασμένη, από το γεγονός και προσπαθεί να συνειδητοποιήσει πως μια μέρα γιορτής και χαράς, όπως η Γιορτή Καστάνου, βάφτηκε με αίμα από τη μια στιγμή στην άλλη.

Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν προσωπικές και οικογενειακές διαφορές, οι οποίες είχαν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, και φαίνεται πως η κύρια αιτία αυτών των αντιπαραθέσεων ήταν τα βοσκοτόπια και ζητήματα που αφορούν τη γη των δύο οικογενειών.

Χανιά: Με αλεξίσφαιρο στον εισαγγελέα ο 22χρονος...

ο νεαρός δράστης αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να...

Χανιά : Σύλληψη ατόμου με ναρκωτικά

Σύλληψη αλλοδαπού για ναρκωτικά στα Χανιά Συνελήφθη χθες...

Χανιά: Με αλεξίσφαιρο στον εισαγγελέα ο 22χρονος που σκότωσε τον θείο του στο χωριό Ελος
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
