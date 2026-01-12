Χανιά:Ανακοίνωση από την Ταξική Ενότητα Ξενοδοχοϋπαλλήλων για τις επαναπροσλήψεις 2026

ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2026 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

τηλ επικοινωνίας 6977239812, 6937235548

ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ν.ΧΑΝΙΩΝ

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να προσέλθουν έγκαιρα στο σωματείο για να κάνουν αίτηση επαναπρόσληψης.

Είναι απαραίτητη ενέργεια για την προστασία της εργασίας και των δικαιωμάτων μας!

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

η αίτηση επαναπρόσληψης είναι μια διαδικασία που κατακτήθηκε με αγώνες του κλάδου μας. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο χρόνια βρίσκεται στο στόχαστρο των εργοδοτών. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε. Και το προστατεύουμε όταν το ασκούμε και δεν το αφήνουμε να ατονήσει.

ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ:

-κατοχυρώνει τη θέση εργασίας μας και αποτρέπει την επιχείρηση να μας αντικαταστήσει με κάποιον εργαζόμενο που θα της κοστίζει ίσως φθηνότερα.

-διατηρούμε όλα τα εργασιακά δικαιώματα που έχουμε κατοχυρωμένα από την προηγούμενη σεζόν. Σε αντίθετη περίπτωση ανοίγει ο δρόμος για διαμόρφωση νέων δυσμενέστερων όρων εργασίας τη νέα χρονιά. Κάνοντας όμως αίτηση επαναπρόσληψης, δεν μπορεί να μας επιβληθεί κάποιος δυσμενέστερος όρος πχ. αλλαγη ποστου. Μπορούν να προστεθούν μόνο βελτιωτικοί όροι.

-κατοχυρώνει την προϋπηρεσία μας εφόσον σε περίπτωση που δεν θα μας επαναπροσλάβει ή σε περίπτωση απόλυσης θα πρέπει να μας αποζημιώσει ανάλογα με το συνολικό χρονικό διάστημα που δουλέψαμε στην επιχείρηση.

Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν κάνει αίτηση μέσω σωματείου η εργασιακή σχέση του με τον εργοδότη έχει τελειώσει με τη λήξη της σύμβασης στο τέλος της προηγούμενης σεζόν και ο εργοδότης δεν υποχρεούται ούτε να τον επαναπροσλάβει ούτε να του καταβάλλει αποζημίωση για όσα χρόνια κι αν εργαζόταν στην επιχείρηση

Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

-μας προστατεύει από εργοδοτικές αυθαιρεσίες,

-αποτελεί τη βάση διαπραγμάτευσης για την επόμενη σεζόν,

-δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση των εργασιακών όρων.

Αλλά και δυναμώνει το Σωματείο και ενισχύει τη διαπραγματευτική ικανότητα του! Είναι απαραίτητη ενέργεια για την προστασία της εργασίας μας και των δικαιωμάτων μας, για την ενδυνάμωση του Σωματείου. Με καλύτερους όρους ας δώσουμε τη μάχη για σύγχρονα δικαιώματα και αυξήσεις στους μισθούς, μέσα από υποχρεωτικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Η Ταξική Ενότητα στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων ν.Χανίων

σας προτρέπει να υποβάλλετε τις

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2026

στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων ν.Χανίων

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 68 στο Εργατικό Κέντρο,

από Πέμπτη 8 Γενάρη εώς Παρασκευή 23 Γενάρη,

ΩΡΕΣ 16.00-20.00.

Ο εργοδότης υποχρεούται να επαναπροσλάβει το αργότερο έως τις 15 Μαΐου για την Κρήτη, κατά προτεραιότητα τους εργαζόμενους που εργάστηκαν την προηγούμενη σεζόν και αιτήθηκαν την επαναπρόσληψή τους μέσω του Σωματείου.

ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΣ!

ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ!