ΚΡΗΤΗ

Κρήτη:Τραγωδία με βρέφος που “έσβησε” λίγες ώρες μετά τη γέννηση του

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δεν τα κατάφερε το νεογέννητο παρά την αεροδιακομιδή από τη Ρόδο στο Ηράκλειο

Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια διάσωσης ενός νεογέννητου βρέφους, για το οποίο στήθηκε αεροδιακομιδή από τη Ρόδο στο Ηράκλειο, με την ελπίδα να σωθεί η ζωή του.

Το μωρό μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, έφτασε χωρίς τις αισθήσεις του. Οι γιατροί έδωσαν μάχη, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το επαναφέρουν, όμως δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη, με τις σκέψεις όλων να βρίσκονται στην οικογένεια του μωρού που βιώνει ανείπωτο πόνο.https://www.cretalive.gr/

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
