Ρέθυμνο:Ο Δήμος Μυλοποτάμου έκοψε τη πίτα του σε κλίμα Ενότητας και Αισιοδοξίας

Ο Δήμος Μυλοποτάμου έκοψε τη πίτα του σε κλίμα Ενότητας και Αισιοδοξίας

Σε κλίμα χαράς και ενότητας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο χώρο του Δημαρχείου, η καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της παραδοσιακής Βασιλόπιτας για τους εργαζομένους του Δήμου Μυλοποτάμου.

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, κ. Γεώργιος Κλάδος, απηύθυνε ένα θερμό και ειλικρινές μήνυμα προς το προσωπικό, υπογραμμίζοντας την κομβική σημασία της προσφοράς του ανθρώπινου δυναμικού στη λειτουργία και τις επιτυχίες του Δήμου.

Απόσπασμα από το χαιρετισμό του Δημάρχου:

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια ευκαιρία να εκφράσω έμπρακτα την ευγνωμοσύνη μου σε εσάς, τους εργαζομένους του Δήμου Μυλοποτάμου, που με συνέπεια, εργατικότητα και αφοσίωσή υπηρετείτε τους πολίτες του τόπου μας.

Κάθε σας προσπάθεια αποτελεί πολύτιμη συνεισφορά στην κοινή μας προσπάθεια για πρόοδο και ευημερία. Είστε η καρδιά, η ψυχή και η κινητήριος δύναμη που διατηρεί το Δήμο μας ζωντανό και λειτουργικό».

Ο Δήμαρχος συνέχισε λέγοντας: «Η νέα χρονιά ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, φέρνοντας μαζί της νέες προκλήσεις, αλλά και μοναδικές ευκαιρίες. Μαζί, με πνεύμα συνεργασίας, ενότητας και συλλογικής προσπάθειας, μπορούμε να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες, θέτοντας τον Δήμο μας σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης και προόδου.

Με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης η Δημοτική Αρχή, δεσμεύτηκε να σταθεί αρωγός στο έργο των υπαλλήλων, εξασφαλίζοντας ένα περιβάλλον εργασίας που θα εμπνέει δημιουργικότητα και θα εξασφαλίζει συνθήκες αξιοπρέπειας και εξέλιξης.

Τέλος, ευχήθηκε ολόψυχα σε όλους το νέο έτος να είναι γεμάτο υγεία, αγάπη και δημιουργικότητα, με νέες επιτυχίες για τον καθένα ξεχωριστά. Τυχερή της χρονιάς αναδείχθηκε η κα. Κατερίνα Ανδρεαδάκη, η οποία βρήκε το φλουρί και έλαβε τα θεσμοθετημένα δώρα του Δημάρχου.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με τη δέουσα φιλοξενία που χαρακτηρίζει τον Δήμο Μυλοποτάμου, ενισχύοντας την αίσθηση αλληλεγγύης και ομαδικότητας, και στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας και προσδοκιών για το νέο έτος.