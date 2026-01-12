ΚΡΗΤΗ

Στο πλευρό της Ένωσης Απανταχού Σφακιανών η Περιφέρεια Κρήτης

Ημερομηνία:

Στην ετήσια εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Απανταχού Σφακιανών, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης στην Αθήνα, παραβρέθηκε ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Χανίων, Γιάννης Μανούσακας Βλαντάς.

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Προέδρου Μανούσου Μανούσακα και του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσώπησε την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Γιάννης Μανούσακας Βλαντάς τόνισε πως η Περιφέρεια Κρήτης στέκεται διαχρονικά στο πλευρό της Ένωσης, στηρίζοντας έμπρακτα και με κάθε δυνατό τρόπο τις δράσεις που στοχεύουν στην προβολή του πολιτισμού, των ηθών και των εθίμων της Κρήτης.

Κλείνοντας, μετέφερε τις ευχές της Περιφέρειας για μια καλή και δημιουργική χρονιά, ευχόμενος παράλληλα καλή επιτυχία και καλή θητεία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Απανταχού Σφακιανών.

