Χανιά:ΑΝΑΒΟΛΗ Συνέντευξης Τύπου για το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Comic & Animation «Chaniartoon»

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη Συνέντευξη Τύπου για σήμερα Παρασκευή 19/09, στις 11:00, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης σχετικά με το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Comic & Animation «Chaniartoon» λόγω έκτακτων συνθηκών.

Η Συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22/09 στις 11:00, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης

Τη Συνέντευξη θα παραχωρήσουν η Περιφερειακή Σύμβουλος, εντεταλμένη σε θέματα παιδείας και πολιτισμού, Σοφία Μαλανδράκη, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Γιάννης Γιαννακάκης και ο διευθυντής του Chaniartoon International Comic & Animation Festival, Μάριος Ιωαννίδης.