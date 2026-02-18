Χανιά:Απουσία Δημάρχου Πλατανιά κ.Γιάννη Μαλανδράκη

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, θα απουσιάζει από τα καθήκοντά του από την Τετάρτη 18 έως και το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, λόγω συμμετοχής του σε συνάντηση εργασίας στο εξωτερικό.

Ο κ. Μαλανδράκης έχει προσκληθεί να συμμετάσχει, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2021–2027, με τίτλο: « Βελτιστοποίηση διαχείρισης απειλών στην ελαιοπαραγωγή με χρήση ΤΠΕ &μη επανδρωμένων οχημάτων», με ακρωνύμιο « OLIVETECH”, που θα διεξαχθεί στη Λευκωσία.

Από τον Δήμο Πλατανιά θα συμμετάσχουν ο Δήμαρχος και η Γενική Γραμματέας του Δήμου.

Κατά την περίοδο της απουσίας του, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του Δημάρχου θα ασκούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία, ο Αντιδήμαρχος κο Στυλιανός Δημητρογιαννάκης.