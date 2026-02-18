Αναζήτηση
Χανιά:Απουσία Δημάρχου Πλατανιά κ.Γιάννη Μαλανδράκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, θα απουσιάζει από τα καθήκοντά του από την Τετάρτη 18 έως και το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, λόγω συμμετοχής του σε συνάντηση εργασίας στο εξωτερικό.

Ο κ. Μαλανδράκης έχει προσκληθεί να συμμετάσχει, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2021–2027, με τίτλο: « Βελτιστοποίηση διαχείρισης απειλών στην ελαιοπαραγωγή με χρήση ΤΠΕ &μη επανδρωμένων οχημάτων», με ακρωνύμιο « OLIVETECH”, που θα διεξαχθεί στη Λευκωσία.
Από τον Δήμο Πλατανιά θα συμμετάσχουν ο Δήμαρχος και η Γενική Γραμματέας του Δήμου.

Κατά την περίοδο της απουσίας του, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του Δημάρχου θα ασκούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία, ο Αντιδήμαρχος κο Στυλιανός Δημητρογιαννάκης.

Ηράκλειο:Ο Λευτέρης Αυγενάκης στην κοπή της πίτας...

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παγκρήτιου Συλλόγου Γονέων...

Α΄ Κατανυκτικός Εσπερινός “Της Συγγνώμης”...

Ενημερώνομε τους ευσεβείς Χριστιανούς, ότι την προσεχή ΚΥΡΙΑΚΗ της...

