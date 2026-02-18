Αναζήτηση
Χανιά:Αύριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, η ποδηλατική δράση «Ερωτευμένοι με το Ποδήλατο»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από τον Δήμο Χανίων γνωστοποιείται ότι αύριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί η ποδηλατική δράση «Ερωτευμένοι με το Ποδήλατο», η οποία αναβλήθηκε σήμερα, λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση διοργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τον Δήμο Χανίων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης – Αντιπεριφέρεια Χανίων, το Τμήμα Τροχαίας Χανίων, τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας

Εκπαίδευσης Χανίων, το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων, τη Συλλογικότητα «ΠοδηΛάτρεις», τους Αθλητικούς Συλλόγους Ποδηλασίας Π.Ο.Χ. Τάλως ANEK LINES και Α.Ο. Κύδων.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
