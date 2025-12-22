ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Χριστουγεννιάτικες επισκέψεις της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη σε δομές κοινωνικής φροντίδας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Χριστουγεννιάτικες επισκέψεις της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη σε δομές κοινωνικής φροντίδας στα Χανιά

Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη πραγματοποίησε σήμερα επισκέψεις σε δομές κοινωνικής φροντίδας στα Χανιά, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης, ανθρώπινης επαφής και προσφοράς.

Στο πλαίσιο των επισκέψεων, η κα Βολουδάκη βρέθηκε στα συσσίτια της Σπλάντζιας, όπου, μαζί με τους μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων, εθελοντές και εργαζόμενους, συμμετείχε στην παρασκευή γευμάτων για συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε τα ΚΑΠΗ Παχιανών, όπου οι μαθητές του 16ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων τραγούδησαν τα κάλαντα, προσφέροντας στιγμές χαράς και ζεστασιάς.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στο ΚΗΦΑΠ Μεγαλόχαρη, όπου αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό και ενημερώθηκε για το έργο της δομής, η οποία παρέχει καθημερινά φροντίδα και υποστήριξη σε άτομα με αναπηρία.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, η Υφυπουργός συνεχάρη εργαζόμενους, εθελοντές και την εκπαιδευτική κοινότητα για τη συμβολή τους στη στήριξη ευάλωτων ομάδων και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Σε δήλωσή της, η κα Βολουδάκη ανέφερε ότι οι ημέρες των Χριστουγέννων αποτελούν ευκαιρία για περισσότερη ανθρώπινη επαφή, αλληλεγγύη και φροντίδα, υπογραμμίζοντας πως πολιτεία και πολίτες οφείλουμε να στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.




Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
