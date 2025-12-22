Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος σε χριστουγεννιάτικες εορτές Σχολείων

Το απόγευμα της Παρασκευής, 19ης Δεκεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος με πολλή χαρά παρακολούθησε τις χριστουγεννιάτικες εορτές του 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου και του Δημοτικού Σχολείου Σταυρωμένου και ευχήθηκε κατάλληλα στις μαθήτριες, τους μαθητές και τους γονείς τους, καθώς και στους εκπαιδευτικούς.

Επίσης, ο Σεβασμιώτατος εκπροσωπήθηκε από κληρικούς στις ανάλογες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου, του 2ου, του 5ου και του 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου, που πραγματοποιήθηκαν τις ημέρες αυτές.

Ο Σεβασμιώτατος συγχαίρει όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και όλους τους εκπαιδευτικούς των Σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεώς μας για τις όμορφες εκδηλώσεις των ημερών αυτών και εύχεται σε όλους καλό Άγιο Δωδεκαήμερο και ευλογημένη τη νέα χρονιά.