Ρέθυμνο:Τέλος για το «Εγώ κι Εσύ» – Αύριο και μεθαύριο οι τελευταίες παραστάσεις!

Μετά από δύο εξαιρετικά επιτυχημένους κύκλους παραστάσεων, η παράσταση «Εγώ κι Εσύ» του Θεατρικού Περίπλου ολοκληρώνει τον κύκλο της και ρίχνει οριστικά αυλαία. Απομένουν μόνο δύο τελευταίες παραστάσεις, που σηματοδοτούν το τέλος μιας παραγωγής η οποία άφησε ισχυρό αποτύπωμα στο θεατρικό τοπίο της πόλης.

Το έργο της Lauren Gunderson, σε μετάφραση του Χρήστου Νικολόπουλου, παρουσιάστηκε για 2η φορά στην Ελλάδα και για 1η φορά στην Κρήτη, γνωρίζοντας πρωτοφανή ανταπόκριση.

Από το πρώτο της ανέβασμα το καλοκαίρι έως και τον δεύτερο κύκλο παραστάσεων, το «Εγώ κι Εσύ» αγκαλιάστηκε θερμά από το κοινό, με συνεχόμενα sold out, θεατές από όλη την Ελλάδα και έντονη συζήτηση γύρω από τη δύναμη και τη συγκίνηση της παράστασης.

Η σκηνοθεσία της Μαρίας Καντιφέ ξεχώρισε για ακόμη μια φορά, αποσπώντας εξαιρετικά σχόλια για τη σκηνοθετική ευφυία, την φροντίδα στη λεπτομέρεια και τη βαθιά ανθρώπινη ματιά της, ενώ οι ηθοποιοί Μαρία Σκορδίλη και Μάριος Μαραγκουδάκης ενθουσίασαν το κοινό με την απαράμιλλη χημεία τους και το βάθος των ερμηνειών τους.

Πολλοί θεατές μίλησαν για μια από τις πιο δυνατές θεατρικές εμπειρίες που έχουν ζήσει τα τελευταία χρόνια στο Ρέθυμνο.

Προσοχή: ΔΕΝ θα δοθεί άλλη παράταση – Κρατήσεις: 6945 458 516

2 ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΥΡΙΟ – ΤΡΙΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ στις 21:00

ΚΑΙ ΜΕΘΑΥΡΙΟ – ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ στις 19:30

Αίθουσα Περιηγητικής Λέσχης Ρεθύμνου (Αγ. Φραγκίσκου 2, παλιά πόλη)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 6945 458 516

Περιορισμένες θέσεις για την Παραμονή των Χριστουγέννων. Παρακαλούμε το κοινό να κλείσει τις θέσεις του το συντομότερο! Πριν και μετά την παράσταση προσφέρεται ποτό για όλους τους θεατές από την Περιηγητική Λέσχη Ρεθύμνου.

Είσοδος: 15€ & 13€ (Φοιτητές, Μαθητές, ΑμεΑ)

Το θεατρικό έργο «Εγώ κι Εσύ» (I and You) κυκλοφορεί από την ΚΑΠΑ Εκδοτική και είναι διαθέσιμο προς αγορά μέσω της συνεργασίας του θεάτρου με τις εκδόσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το βρουν στις βιβλιοθήκες του Θεατρικού Περίπλου, ενώ οι κάτοχοι της Κάρτας Φίλου του Θεατρικού Περίπλου απολαμβάνουν ειδική έκπτωση 20% σε όλα τα βιβλία των εκδόσεων ΚΑΠΑ.

Ένα έργο που θα φωλιάσει στις καρδιές μας, θα τις ζεστάνει, θα τις ταρακουνήσει.

Ευχαριστούμε πολύ τον Ασημένιο Χορηγό της παράστασης: Rethymno Medical Assistance (https://rma.gr/el/).

Συντελεστές

Σκηνοθεσία & Acting Coaching: Μαρία Καντιφέ

Μετάφραση: Χρήστος Νικολόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Σκορδίλη, Μάριος Μαραγκουδάκης

Σκηνικά: Θωμάς Καντιφές

Φωτισμοί: Μαρία Καντιφέ

Προβολές: Άννα Τζανιδάκη

Χειρισμός Ήχου: Γιάννης Μαθιουδάκης

Βοηθοί Σκηνοθέτριας: Άννα Τζανιδάκη, Γιάννης Μαθιουδάκης

Βοηθοί Σκηνής: Θωμάς Καντιφές, Αντρέας Διαμαντάκης, Γιάννης Μαθιουδάκης

Φωτογραφία Αφίσας & Προβολών: Γιάννης Μανιατάκης

Φωτογραφίες παράστασης: Εύη Καννά

Σχεδιασμός Αφίσας: Άννα Τζανιδάκη

Υπόθεση

H 17χρονη Καρολάιν μένει περιορισμένη στο δωμάτιο της λόγω ενός προβλήματος υγείας που έχει εκ γενετής, που δεν της επιτρέπει να πάει σχολείο. Η επαφή της με τον έξω κόσμο γίνεται μέσω των social media. Όλα θα αλλάξουν όταν ο 17χρονος

Άντονι θα την επισκεφτεί απρόσμενα για να κάνουν μια εργασία πάνω στην ποίηση του Walt Whitman. Οι δύο έφηβοι που δεν γνωρίζονταν ως τώρα θα ξεκινήσουν ένα αληθινό και μυστηριώδες ταξίδι…

Στις παραστάσεις θα ισχύσουν τα προνόμια της Κάρτας Φίλου του Θεατρικού Περίπλου – για να αποκτήσετε τη δική σας Κάρτα Φίλου, επικοινωνήστε στο info@theatrikosperiplous.gr. Βρείτε τα προνόμια της Κάρτας εδώ: www.theatrikosperiplous.gr/?page_id=1684

