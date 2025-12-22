Άστατος και χειμωνιάτικος ο καιρός έως και μετά τα Χριστούγεννα

Με άστατο καιρό και αυξημένη συννεφιά θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες σε Κρήτη και υπόλοιπη χώρα, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Με άστατο καιρό και αυξημένη συννεφιά θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, τόσο στην Κρήτη όσο και στην υπόλοιπη χώρα, με το σκηνικό να παραμένει χειμωνιάτικο έως και μετά τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Για σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στην Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με σποραδικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις, εντάσεως 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, ο καιρός θα παρουσιάσει παροδικά αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σποράδες και Εύβοια. Από το απόγευμα, τα φαινόμενα θα ενταθούν στο Ιόνιο και σταδιακά θα επεκταθούν στα περισσότερα ηπειρωτικά, με χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, πιθανώς ισχυρές τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 10–14 βαθμούς στα βόρεια και τους 15–18 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου (Παραμονή Χριστουγέννων), το σκηνικό επιδεινώνεται κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά, όπου αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα, ανάμεσά τους και η Κρήτη, θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, με ενίσχυση των φαινομένων από το απόγευμα στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βορειοδυτικά. Ανήμερα των Χριστουγέννων, Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, με σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο. Οι χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω μικρή πτώση. Συνολικά, το διάστημα έως και μετά τα Χριστούγεννα χαρακτηρίζεται από χειμωνιάτικο καιρό, με αυξημένη πιθανότητα βροχών, καταιγίδων και χιονιών στα ορεινά, απαιτώντας αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονα φαινόμενα.