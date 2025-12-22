Γιορτινές επισκέψεις στον Δήμαρχο Ρεθύμνου

Μελωδικούς επισκέπτες είχε σήμερα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης, από Σχολεία και Συλλόγους του Ρεθύμνου, οι οποίοι πλημμύρισαν τους χώρους του Δημαρχείου με νότες και τραγούδια των Χριστουγέννων και της κρητικής παράδοσης.

Την αρχή έκαναν οι μαθητές –τριες του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου και του Ειδικού Σχολείου Ρεθύμνου. Με τις δροσερές φωνές τους, υπό τη συνοδεία μουσικών οργάνων σε επιδέξια χέρια νέων μουσικών, έψαλλαν τα κρητικά κάλαντα στον Δήμαρχο και τον Εντεταλμένο Δημ. Σύμβουλο Πρασίνου Γιώργη Παπαδόσηφο και τραγούδησαν αγαπημένους στίχους των Βασίλη Σκουλά και Θανάση Σκορδαλού.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε και συγχάρηκε τα παιδιά για τις εξαίρετες επιδόσεις τους, επισημαίνοντας πως «η Μουσική μας ενώνει και μας κάνει καλύτερους ανθρώπους» και τους ευχήθηκε να προοδεύσουν σε όλες τους τις επιλογές.

Θερμές ευχές και αναμνηστικά δώρα κατέθεσε στους/στις συνοδούς εκπαιδευτικούς τους: Εκ μέρους του Μουσικού Σχολείου κ. Ηλία Πίτερη /

Υποδιευθυντή, κ. Όλγα Ματθαίου, κ. Υγειονομάκη Μιχάλη και τον αιδεσιμότατο π. Κων/νο Χανιωτάκη/ Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων, και εκ μέρους του Ειδικού Σχολείου: κ. Λαζάνη Κων/νο/ Υποδιευθυντή, κ. Παπαδόπουλο Χρήστο, κ. Καλαγασίδη Βασιλική και κ. Βασιλειάδου Αριστέα.

————————————————————————————————————-

Η πολυπληθής αντιπροσωπεία από το Γεράνι Ρεθύμνου, τίμησε και φέτος τον Δήμαρχο και τις δημοτικές υπηρεσίες, με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, χορό και μουσική.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τοπικής Κοινότητας Γερανίου «Το Καμάρι», ο Παραδοσιακός Μουσικοχορευτικός Σύλλογος «Ντελίνα» και το Δημοτικό Σχολείο Γερανίου, πρόσφεραν με την ευγενική παρουσία τους και τις ποιοτικές καλλιτεχνικές τους δεξιότητες, ένα γιορτινό διάλλειμα από την εργασιακή καθημερινότητα και μια αισιόδοξη σκέψη για το μέλλον.

Δικαίως καμάρωναν τους ταλαντούχους μικρούς χορευτές ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Νικολακάκης και τα Μέλη κ.Ανδρέας Κλαψινός και κ. Αιμιλία Κλαψινού του Τ.Σ της Κοινότητας, ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Γερανίου κ. Βερβερίδης Κώστας,

η Πρόεδρος του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου κ. Χαριτωμένη Κιαγιαδάκη και ο Σεφ του χωριού κ. Νικολακάκης Κώστας τα νέα παιδιά, τους χορευτές και τους μουσικούς Βαγγέλη Αποκορωνιωτάκη, τα αδέλφια Μάρκο και Χρήστο Τσουπάκη, τα ξαδέλφια Θέμη και Παντελή Νικολακάκη και τον πατέρα Εμμανουήλ Φουντουλάκη, για την άψογη και συντονισμένη εμφάνισή τους και την διάθεσή τους να προσφέρουν χαρά και ομόνοια.

—————————————————————————————————————

Το γιορτινό κλίμα στο Δημαρχείο εμπλούτισαν οι μαθητές και μαθήτριες του Δ1 και Δ2 Τμήματος του 2ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνου.

Με σκουφάκια του Αη Βασίλη, τρίγωνα, γελαστά πρόσωπα και μελωδικές φωνές έψαλλαν τα κάλαντα και πρόσφεραν στον Δήμαρχο εκλεπτυσμένη χειροποίητη κατασκευή με ευχές.

Οι εκπαιδευτικοί που συνόδευαν τα παιδιά κ. Ράνια Αυγενάκη /Υποδιευθύντρια , κ. Δώρα Δελλή, κ. Ασουμανάκη Ελευθερία, κ. Χρυσή Ντίνα και κ. Περβολαράκη Γεωργία μερίμνησαν για τη συνεργασία των .. μικρών χορωδών και την ευπρεπή παρουσία τους στο Δημαρχείο. Τα παιδιά μετέδωσαν με τον πηγαίο αυθορμητισμό τους και το κέφι τους, το πνεύμα των Χριστουγέννων σε όλους τους/τις παριστάμενους/ες.

Ο Δήμαρχος πρόσφερε σε όλους τους εκλεκτούς επισκέπτες του γλυκίσματα, βιβλία με την κρητική διάλεκτο και γκραβούρες του Ρεθύμνου μαζί με τις εγκάρδιες ευχές του για Υγεία, Αγάπη, Προκοπή και Επιτυχία.