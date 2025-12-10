Χανιά: Δικηγόρος υπεξαίρεσε 142.000 ευρώ από το νοσοκομείο

Σε καταδίκη για υπεξαίρεση μεγάλης αξίας οδηγήθηκε 75χρονος πρώην δικηγόρος στα Χανιά, ο οποίος επί μια δεκαετία καρπωνόταν τα ενοίκια ακινήτου που ανήκε σε κληροδότημα του Νοσοκομείου Χανίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, από το 2010 έως το 2020 ο κατηγορούμενος είχε ιδιοποιηθεί συνολικά 142.000 ευρώ, ποσό που όφειλε να αποδώσει στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Ο 75χρονος φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει τα χρήματα για την ανέγερση κατοικίας, όπως προέκυψε κατά την ακροαματική διαδικασία. Στο δικαστήριο ομολόγησε την πράξη του και δήλωσε ότι προτίθεται να επιστρέψει το σύνολο του ποσού, ωστόσο μέχρι στιγμής έχει καταβάλει μόλις 20.000 ευρώ, ποσό που κατατέθηκε τον Ιούνιο του 2025, έπειτα από πίεση της δικαιοσύνης.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά τον θάνατο της ιδιοκτήτριας του μισθωμένου ακινήτου, γεγονός που οδήγησε σε επανέλεγχο των οικονομικών ροών. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας “Πατρίς”, ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, κατέθεσε ότι τα ενοίκια κατευθύνονταν σε προσωπικό λογαριασμό του δικηγόρου, χωρίς να αποδίδονται στο ίδρυμα.

«Αφού το ανακαλύψαμε, μας είπε ότι θα μας πληρώσει. Φυσικά, δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Τον Ιούνιο του 2025, πιεζόμενος από το δικαστήριο, κατέβαλε 20.000 ευρώ», ανέφερε ο κ. Μπέας. Όπως τόνισε, ο κατηγορούμενος συνέχισε να εισπράττει τα μισθώματα ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή του.

«Παρουσιαζόταν ως εντολοδόχος του νοσοκομείου»

Ο διοικητής πρόσθεσε ότι η μισθώτρια του ακινήτου είχε καταθέσει πως κατέβαλλε ανελλιπώς το ενοίκιο — 1.200 ευρώ τον μήνα — στον δικηγόρο, ο οποίος παρουσιαζόταν ως νόμιμος εντολοδόχος του νοσοκομείου.

Παράλληλα, ο κ. Μπέας έχει υποβάλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να διερευνηθεί εάν υπάρχουν τυχόν υπηρεσιακές ευθύνες εντός του νοσοκομείου για την πολύχρονη αυτή παράλειψη ελέγχου.