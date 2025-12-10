Εκκλησία Κρήτης: Ποια ονόματα ακούγονται για τις δύο χηρεύουσες Μητροπόλεις

Με ιδιαίτερη προσμονή αναμένεται η επίσκεψη της Συνοδικής Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Κρήτης στο Φανάρι, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.

Εκκλησιαστικοί κύκλοι εκφράζουν την ελπίδα ότι η συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη θα ανοίξει τον δρόμο για κλίμα ειρήνης, συνεννόησης και αποκατάστασης των σχέσεων, με άμεσες συνέπειες και στις διαδικασίες για τις δύο χηρεύουσες Μητροπόλεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εφόσον η Πατριαρχική Εξαρχία επιδείξει πνεύμα καλής θέλησης και διάθεση συνεργασίας, το θετικό κλίμα αναμένεται να αποτυπωθεί και στην εκλογή των νέων Μητροπολιτών.

Η Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων

Για τη Μητρόπολη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων, ο παραιτηθείς Μητροπολίτης Ειρηναίος έχει εκφράσει την επιθυμία η βούλησή του να μεταφερθεί στο Φανάρι, προτείνοντας για διάδοχό του τον πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης, Αρχιμανδρίτη Αθανάσιο Καραχάλιο.

Ωστόσο, παρά την προσωπική επιθυμία του κ. Ειρηναίου, οι περισσότερες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι επικρατέστερος αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ο Επίσκοπος Κνωσσού Μεθόδιος Βερνιδάκης, ο οποίος φέρεται θετικός σε μια τέτοια προοπτική.

Η Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου

Για τη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, ήδη ακούγονται αρκετά ονόματα. Το προβάδισμα φαίνεται να έχει ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Βαρθολομαίος Βογιατζόγλου, πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου.

Παρ’ όλα αυτά, εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το όνομα του επίσης Επανωσηφίτη, Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στο προσκήνιο βρίσκεται και το όνομα του πρωτοσύγκελου της Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου, Αρχιμανδρίτη Τίτου Ταμπακάκη, ο οποίος επίσης θεωρείται σοβαρή υποψηφιότητα.

Καθοριστική η συνάντηση της Παρασκευής

Κεκτημένη γνώση όσων παρακολουθούν στενά τις εκκλησιαστικές εξελίξεις είναι ότι η «επόμενη ημέρα» για τις δύο χηρεύουσες Μητροπόλεις θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα κυλήσει η συνάντηση στο Φανάρι.

Γι’ αυτό, όπως τονίζεται, μόνο τυχαία δεν ήταν η επιλογή των προσώπων που απαρτίζουν τη Συνοδική Αντιπροσωπεία από την Κρήτη, η οποία θα έχει την κρίσιμη συζήτηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη.