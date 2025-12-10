Η Κρήτη παραμένει αγαπημένος προορισμός των τουριστών και για την γαστρονομία της

Πώς η απλότητα, η εποχικότητα και η ποιότητα των πρώτων υλών οδηγούν σε παγκόσμιο βραβείο.
Αναγνωρισμένη παγκοσμίως ως η επιτομή της μεσογειακής διατροφής, η κρητική κουζίνα είναι ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η απλότητα, η εποχικότητα και η ποιότητα των πρώτων υλών, μπορούν να οδηγήσουν σε ένα γαστρονομικό αποτέλεσμα που αξίζει παγκόσμιο βραβείο.
Η κρητική κουζίνα δεν είναι απλώς μια συλλογή συνταγών· είναι ένα πολιτιστικό κεφάλαιο, μια φιλοσοφία διατροφής και, αναμφίβολα, ένα από τα μυστικά της μακροζωίας και της καλής υγείας των ανθρώπων που την έχουν εντάξει στη ζωή τους.
Η ποικιλία και ο πλούτος της, επιβεβαιώνονται για μια ακόμη φορά από την γαστρονομική λίστα του Taste Atlas, καθώς βρίσκεται στην τρίτη θέση, με τις καλύτερες κουζίνες στον κόσμο, όπως ήδη έχει δημοσιεύσει το patris.gr.
Μ. Βλατάκης: “Το φαγητό είναι μνήμη και οι ξένοι φεύγουν με τις καλύτερες αναμνήσεις“
«Η γαστρονομία μπορεί να αποτελέσει μοναδικό κριτήριο για την επιλογή ενός προορισμού και θεωρείται εμπειρία για χιλιάδες τουρίστες», έχει επισημάνει μιλώντας στην «Π» ο πρόεδρος των Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης Μιχάλης Βλατάκης.
Προσθέτει ότι υπάρχουν προορισμοί που καθιερώθηκαν λόγω της κουζίνας τους και σημειώνει ότι η σπουδαία διάκριση της ελληνικής κουζίνας είναι ένα επιπρόσθετο εργαλείο στην προώθηση της χώρας μας τουριστικά.
Σύμφωνα με τον κ. Βλατάκη, το γεγονός ότι η Κρήτη ανακηρύχθηκε «Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026» είναι σημαντικό και πρέπει οι προσπάθειες να ενταθούν ακόμη περισσότερο αφού «τώρα αρχίζουν να γίνονται τα πρώτα βήματα για να καθιερωθεί το νησί ως γαστρονομικός προορισμός».
Ο ίδιος ξέρει πόσο αγαπούν οι τουρίστες την κρητική κουζίνα και σημειώνει: «Η κουζίνα μας είναι η ταυτότητά μας, σε όποιο μέρος και να πάνε οι επισκέπτες μας, θυμούνται κάτι φρέσκο και νόστιμο που έφαγαν, γιατί το φαγητό είναι μνήμη και το βέβαιο είναι ότι φεύγουν από ‘δω με τις καλύτερες αναμνήσεις», υπογραμμίζει.
Τα αγαπημένα των τουριστών
«Η Κρήτη παραμένει αγαπημένος προορισμός των τουριστών και για την γαστρονομία της», επεσήμανε η Μαρινέλα Μαμαλάκη, πρώην πρόεδρος των Ξεναγών Κρήτης.
Η κα Μαρινέλα Μαμαλάκη
Τυρί, κρασί, λάδι, ντάκος, αντικριστό, γαμοπίλαφο, καλιτσούνια, ξεροτήγανα, συμπεριλαμβάνονται στα αγαπημένα των ξένων επισκεπτών που εκτιμούν ιδιαίτερα την τοπική κουζίνα και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που έρχονται για διακοπές στο νησί.
«Τα φαγητά που τους αρέσουν έχουν σχέση με την ποιότητα και τη φρεσκάδα. Φρέσκα κολοκυθάκια και μελιτζάνες από το μποστάνι, μαγειρεμένα με διάφορους τρόπους, φρεσκοκομμένα λαχανικά για σαλάτα, φρέσκο ψάρι και κρέας.
Όταν τους πηγαίνουμε στα εστιατόρια, θα προτιμήσουν φακόρυζο και ρεβυθόριζο για να συνοδεύσουν το κρέας τους και δεν θα επιλέξουν, για παράδειγμα, μουσακά», είπε.
Η ξεναγός σχολίασε ότι αυτή η κατηγορία τουριστών αυξάνεται ραγδαία και άλλωστε πρόκειται για πελάτες που αφήνουν περισσότερα χρήματα στην Κρήτη.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ