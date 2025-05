Χανιά:Δράσεις Καλλιτεχνικής Παιδείας «ΜΟΥΣΩΝ ΚΑΙΝΟΠΡΑΓΙΑ» από 9 έως 11 Μαΐου 2025

9-11 Μαΐου 2025

Λαμπρινή Μποβιάτσου, Εικαστικός Καλλιτέχνης

Τα εκθέματα είναι συλλεκτικές χειροποίητες γραφίδες της καλλιτέχνιδος, που αποδίδονται σε φορείς/ συλλόγους ή συγγενείς που συνδέονται στενά με τους καλλιτέχνες στους οποίους γίνονται θεματικά αφιερώματα.



Παρασκευή, 09 Μαΐου 2025

Καβαζίδου Ελένη, Εκπαιδευτικός, Msc, PhD

Ελένη Ζωιδάκη, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής, Msc

Xρυσή Ζωιδάκη, Κοινωνική Λειτουργός, MA

o Φωτορεπορτάζ

o Παρουσίαση του Βιογραφικού || Γιάννης Φραγκούλης, Καλλιτεχνικός Δ/ντής των Εργαστηρίων της ΕΣΑΕΙ ΕΝ ΡΟΗ

Ομιλίες από εκπροσώπους των ακόλουθων φορέων

o Εργαστήρι Τέχνης Χαλκίδας, Άγγελος Αντωνόπουλος, πρώην Αντιπρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) Αθηνών, Διευθυντής, πρώην Κοσμήτορας της ΑΣΚΤ Αθηνών, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Τέχνης Χαλκίδας

o Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης || Νατάσα Τσαροπούλου, Ιστορικός τέχνης, Επιμελητήρια του Ινστιτούτου Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης Παραρτήματος της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου

o Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, εκπρόσωπος της Σχολής

o Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Ασπασία Πίσπα, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Περιουσίας

o Ο Στράτης Μυριβήλης από την οπτική γωνία της εγγονής του || Χριστίνα Αγγελοπούλου

o Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών || Σοφία Μωραΐτη, Γραμματέας

o Γραμματεία Βιβλιοθήκης Βουλής των Ελλήνων || Ευτυχία Αναστοπούλου, στέλεχος του Τμήματος Κοινοβουλευτικών Αρχείων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων

o Ελληνικό Επιτελείο Στρατού || Εκπρόσωπος, Συνταγματάρχης

20:15-21:30 || Βραδιά Νέων Καλλιτεχνών

Συντονισμός: Εκδόσεις ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ

Αφήγηση Ποιημάτων

Κωστής Σταυρουλάκης

Αφήγηση Παραμυθιού

Αγγελική Μπεμπλιδάκη

Ωδή στην Ρωγμή || Δραματοποιημένη παρουσίαση πρωτότυπου δοκιμίου

Χριστίνα Βεριβάκη

Κρητική Λύρα || Κρητικές Μαδάρες, Μαλεβιζιώτης, Σούστα

Παναγιώτης Κοκκινάκης

Σάββατο, 10 Μαΐου 2025

Πειραματισμός με τη Νοηματική Γλώσσα, τη χορευτική κίνηση, την παντομίμα, τη σκηνοθεσία και την εικαστική δημιουργία

Συντονίζει: Η ομάδα της Εσαεί εν Ροή

Καβαζίδου Ελένη, Εκπαιδευτικός, Msc, PhD

Χριστίνα Βεριβάκη, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, Συγγραφέας.

Ψούνη Λίνα, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Προπονήτρια, Εξειδικευμένη στην Αθλητική Ψυχολογία, Msc, PhD

Xρυσή Ζωιδάκη, Κοινωνική Λειτουργός, MA

Xρυσή Ζωιδάκη, Κοινωνική Λειτουργός, MA

Ομιλίες από εκπροσώπους ή συνεργάτες ή πρώην εργαζομένους των παρακάτω φορέων:

o Σωματείο Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδας || Ελισάβετ Γεωργούδη, πρώην Πρόεδρος ΣΙΣΧΕ, νυν μέλος

o Πειραματικό Μπαλέτο Αθηνών || πρώην χορευτές/τριες

o Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας (εκκρεμεί επιβεβαίωση)

Ομιλίες από εκπροσώπους των ακόλουθων φορέων

 Ομιλίες από εκπροσώπους των φορέων:

o Κοινότητα Λάκκων, Δήμος Πλατανιά

o Σύλλογος Φίλων Μίνω Βολανάκη, Σαρηγιαννίδης Μπάμπης, Πρόεδρος, ηθοποιός, Δάσκαλος Υποκριτικής Τέχνης (εκκρεμεί επιβεβαίωση)

o Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

o ΜΙΝΩΣ ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ: Το Προνόμιο της Παρουσίας Κωνσταντίνα Σταματογιαννάκη/ συγγραφέας του βιβλίου

ετεόν εστί ΕΥΤΕΡΠΗ αφιέρωμα Μάνο Χατζιδάκι

Ομιλίες από εκπροσώπους των ακόλουθων φορέων

o Διαγωνισμός Μουσικής Σύνθεσης || Εκπρόσωπος του Ωδείου Αθηνών

o Κοινότητα Μυρθίου Ν. Ρεθύμνης || Αρχεία από την Οικογένεια Χατζιδάκι

o Δήμος Ξάνθης || Μιχάλης Τσέπελης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

o Οικεία Χατζιδάκι – Σύλλογος Φίλων Τέχνης || Εκπρόσωπος του Συλλόγου (εκκρεμεί επιβεβαίωση)

20:00-22:00 || Βραδιά Νέων Καλλιτεχνών Λογοτεχνία

Φωτεινή Μπομπολάκη, Αγγελική Λυγινού, Ελένη Βαβαδάκη

Ποίηση

Φαίη Αναγνώστου

Καλλιτεχνικές Προκλήσεις

Ανοιχτή Ακρόαση

(αυτοσχεδιασμός/ καλλιτεχνικές προκλήσεις σε χορό/θέατρο/ μουσική/ εικαστικά/ κινηματογράφο/ φωτογραφία/) Ενδιαφερομένων Νεαρών Καλλιτεχνών για συμμετοχή στη 15νθήμερη δράση The Footprints of the Time Thread (Δράση που διοργανώνεται από την ΕΣΑΕΙ ΕΝ ΡΟΗ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων) στο πλαίσιο προγράμματος (volunteering in teams) του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τις Κοινότητες Β και Ε Θεσσαλονίκης. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής καλύπτονται από το πρόγραμμα και οι συμμετέχοντες λαμβάνουν σχετικά Ευρωπαϊκά Πιστοποιητικά (Youth Pass, ESC certificate, digital badges, κτλ).

Ο τίτλος της δράσης είναι «Ο ΜΙΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ και τα αποτυπώματά του» που παραπέμπει στη μνεία των διδαχών του παρελθόντος, στη μέριμνα επί του παρόντος και στην πρόληψη για μείωση/ περιορισμό των ατυχημάτων με μέσα μαζικής μεταφοράς ή άλλους τρόπους

πράσινης μετακίνησης. Πρόκειται για μία δράση που περιλαμβάνει επιμορφώσεις, παρεμβάσεις, θεραπευτικές συνεδρίες και εργαστήρια στοχεύοντας σε μια κοινή πεποίθηση και σύγχρονη στρατηγική αλλαγής συμπεριφοράς, για την ενίσχυση της ποιότητας ζωής και των εκστρατειών για βιώσιμο περιβάλλον μέσω των τεχνών και του πολιτισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι και νέες 18-30 ετών. Προτεραιότητα έχουν άτομα με λιγότερες ευκαιρίες.

Για να δηλώσετε συμμετοχή για την ακρόαση στείλτε SMS/Viber/Whatsapp μήνυμα στο τηλ. 6906 98 22 44 όπου θα αναφέρετε:

Ονοματεπύνυμο || Ηλικία || Σπουδές/ Γνωστικό Υπόβαθρο || Δραστηριότητες Ελεύθερου Χρόνου

|| Κινητό Τηλέφωνο || Email ||