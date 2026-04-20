Χανιά:Δυναμική παρέμβαση του Δημάρχου Καντάνου-Σελίνου για τα προβλήματα των Ορεινών Περιοχών

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου στα Ανώγεια, με τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Θανάση Κοντογεώργη, συμμετείχε ο Δήμαρχος Καντάνου-Σελίνου, Αντώνιος Κων. Περράκης, θέτοντας στο επίκεντρο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων πολιτικών για τις ορεινές περιοχές.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης διαβούλευσης με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς σε κάθε περιφερειακή ενότητα, για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, καθώς και ενόψει της λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών στην Προεδρία της Κυβέρνησης.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος ανέδειξε το σύνολο των κρίσιμων ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες στήριξης των ορεινών και απομακρυσμένων κοινοτήτων. Παράλληλα, υπέβαλε αναλυτικό έγγραφο υπόμνημα με συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ορεινών Δήμων, κ. Σπύρο Κεφαλογιάννη, Δήμαρχο Ανωγείων, και πραγματοποιήθηκε στο κτήριο της ΑΚΟΜΜ Αναπτυξιακή Ψηλορείτης, στις 9:30 π.μ.

