Λασίθι:«1ο Adventure Fest» 25 και 26 Απριλίου 2026 στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Μια διοργάνωση που στοχεύει να φέρει κοντά σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους δημότες και ξένους επισκέπτες

Με στόχο την ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει το διήμερο 25 – 26 Απριλίου 2026 το «1ο Adventure Fest» μια αθλητική διοργάνωση που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός – μια ευκαιρία για ντόπιους και ξένους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με τη φύση και να γνωρίσουν περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους όπως το αναρριχητικό πεδίο της Πέζας στο Καλό Χωριό, το Φραρώ στην Νεάπολη και τη νησίδα Κολοκύθα που βρίσκεται απέναντι από την Σπιναλόγκα.

Το πρόγραμμα των αθλητικών δράσεων του διημέρου παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε σήμερα (20/4) στο παλιό δημαρχείο παρουσία εκπροσώπων των συλλόγων που στηρίζουν την διοργάνωση αυτή.

Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Στέργιος Ατσαλάκης αναφερόμενος στην διοργάνωση ενημέρωσε ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με την ΔΑΕΑΝ και την συνδρομή των αθλητικών συλλόγων:

Ποδηλατικός Σύλλογος Νεάπολης «Δρήρος», Αθλητικός Ορειβατικός Σύλλογος «Τάλως», Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Λασιθίου (ΕΟΣ), με στοχευμένες δράσεις καλεί δημότες και επισκέπτες να έρθουν κοντά στην φύση και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί.

Όπως ο ίδιος ανέφερε ο Δήμος με τις αθλητικές αυτές δράσεις στοχεύει στην ανάδειξη επιμέρους χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής, ενώ υπογράμμισε ότι η συμμετοχή και άλλων συλλόγων θα δώσει την δυνατότητα η συγκεκριμένη διοργάνωση να αποτελέσει θεσμό για τα επόμενα χρόνια.

Ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Γιώργος Αστρουλάκης σημείωσε ότι ο δήμος με την διοργάνωση αυτή επιθυμεί να προβάλει όλες τις περιοχές της ενδοχώρας. Ο ίδιος ευχαρίστησε τους αθλητικούς συλλόγους για την συνδρομή τους υπογραμμίζοντας ότι : «ανάβουμε την σπίθα ώστε να προστεθούν και άλλες προτάσεις στο μέλλον και ο κόσμος να αγκαλιάσει τις διοργανώσεις αυτές.

Ο Κώστας Βλαστός πρόεδρος Ε.Ο.Σ Λασιθίου χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία του δήμου και της ΔΑΕΑΝ για το «1ο Adventure Fest» είπε ότι το Μεραμπέλλο είναι ένας τόπος προικισμένος από την φύση έχει μεγάλο μήκος ακτογραμμών και παραλίες με κρυστάλλινα νερά, υπέροχα βουνά φαράγγια δάση που συνθέτουν ένα ιδιαιτέρου κάλλους τοπίο.

Δεχτήκαμε με χαρά – ανέφερε – την πρόταση του δήμου που αποτελεί μια ακόμα ευκαιρία να αναδειχτούν οι φυσικές ομορφιές αυτού του τόπου και να δοθεί το ερέθισμα σε όσους επιθυμούν να βγουν στη φύση το επόμενο διήμερο και να συμμετάσχουν σε κάποιο από τα τρία αθλήματα που έχουν προγραμματιστεί.

Ο Λασιθίου προγραμματίζει (26/4) αγώνα τρεξίματος στη νήσο Κολοκύθα.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 10:00το πρωί της Κυριακής, η εκκίνηση θα γίνει από τους Μύλους (Κανάλι Ελούντας). Η διαδρομή θα είναι κυκλική στο νησί της Κολοκύθας και θα έχει μήκος περίπου 7, 5 χιλ.

Για τους μικρούς δημότες προγραμματίζεται ένας ακόμα αγώνας 1 χιλ.

Ο Κώστας Βλαστός ευχήθηκε οι αγώνες να έχουν την αυτή να έχει την προσδοκώμενη επιτυχία να έχει διάρκεια και να καθιερωθούν στην συνείδηση του κόσμου ως μια υψηλή διοργάνωση.

Ο πρόεδρος του Αθλητικού Ορειβατικού Συλλόγου «Τάλως» Δημήτρης Κουλουγουσίδης αναφέρθηκε στους αγώνες αναρρίχησης που θα πραγματοποιηθούν στην Πέζα Καλού Χωριού (πιστοποιημένο αναρριχητικό πεδίο) . Οι αγώνες ξεκινούν στις 10:00 π.μ και θα διαρκέσουν έως τις 14:00. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί εξοπλισμός από τον σύλλογο.

Τέλος ο Νίκος Φαιτός πρόεδρος Ποδηλατικού ομίλου «Δρήρος» ενημέρωσε ότι οι ποδηλατικές διαδρομές στην περιοχή του Φραρώ (25/4) αφορούν παιδιά ηλικίας 6-7 ετών (μικρή διαδρομή) και 12-17 ετών (μεγαλύτερη διαδρομή)

Στο τέλος των αγώνων αυτών θα υπάρχει μια ανοιχτή διαδρομή που θα μπορεί όποιος θέλει να συμμετέχει ελεύθερα με το ποδήλατο του, ενώ απαραίτητη είναι η χρήση κράνους.

Να σημειώσουμε ότι το μεσημέρι της Κυριακής 26/4 στην κεντρική πλατεία της Νεάπολης θα πραγματοποιηθούν οι απονομές στους νικητές των αγώνων ενώ η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί είναι ανοικτή για όλους τους συμμετέχοντας.