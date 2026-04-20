Χανιά:Για 1η φορά στην Ελλάδα, τo Fauchon Café Pâtisserie κάνει την εμφάνισή του στο Hilton Chania Old Town Resort & Spa

Εισάγοντας την παριζιάνικη φινέτσα στην καρδιά των Χανίων και δίνοντας την ευκαιρία για μία ολοήμερη γαλλική γαστρονομική απόλαυση

. Το Fauchon Café Pâtisserie κάνει το ντεμπούτο του στην Ελλάδα με το άνοιγμα του 1ου café pâtisserie στο Hilton Chania Old Town Resort & Spa, το οποίο ξεκινάει την λειτουργία του τον Ιούνιο, φέρνοντας μια εμβληματική παριζιάνικη γαστρονομική εμπειρία στην καρδιά των Χανίων.

Σε απόσταση αναπνοής από την Παλιά Πόλη των Χανίων, το νέο Fauchon Café Pâtisserie βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία εντός του Hilton Chania Old Town Resort & Spa, ενός σύγχρονου urban resort που συνδυάζει εντυπωσιακό σχεδιασμό με τον ιστορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της πόλης.

Το café pâtisserie βρίσκεται στην είσοδο του ξενοδοχείου και προσφέρει άμεση πρόσβαση τόσο από τον κεντρικό δρόμο όσο και από το εσωτερικό του ξενοδοχείου, σχεδιασμένο ώστε να αποτελεί έναν φιλόξενο χώρο συνάντησης για τους επισκέπτες του ξενοδοχείου, τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες που εξερευνούν την Παλιά Πόλη.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν την γαστρονομική εμπειρία που προσφέρει το Fauchon στον εσωτερικό χώρο, στον κήπο του ξενοδοχείου ή σε εξωτερικά καθίσματα επί του δρόμου, σε αυθεντικό στυλ café-trottoir και σε άμεση σύνδεση με τη ζωντάνια της πόλης.

Μετά το πρόσφατο άνοιγμά του στη Νέα Υόρκη, το Fauchon Café Pâtisserie φέρνει τη γαλλική του τεχνογνωσία και στην Κρήτη. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια εκλεπτυσμένη επιλογή αυθεντικών γαλλικών γλυκισμάτων, παρασκευασμένα καθημερινά από τον ζαχαροπλάστη του ξενοδοχείου. Δημιουργίες όπως macarons, mille-feuille, éclairs, τάρτες και άλλες εκλεκτές γαλλικές λιχουδιές θα διατίθενται για απόλαυση στον χώρο ή για αγορά σε πακέτο.

Παράλληλα, το café pâtisserie θα προσφέρει μια επιλεγμένη συλλογή εκλεκτών γαλλικών προϊόντων, ιδανικών για δώρο ή για προσωπική απόλαυση. Ανοιχτό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, το Fauchon Café Pâtisserie θα εισάγει και την εμβληματική εμπειρία του five o’clock tea, με εκλεπτυσμένα γαλλικά σάντουιτς, scones και mini pâtisserie, καθιερώνοντας ένα νέο σημείο αναφοράς στο γαστρονομικό τοπίο των Χανίων.

Το Hilton Chania Old Town Resort & Spa, υπό τη διαχείριση της Hotelleading, διαθέτει 85 κομψά διακοσμημένα δωμάτια και σουίτες, το καθένα με τη δική του θερμαινόμενη ιδιωτική πισίνα. Η πλειονότητα διαθέτει επίσης σάουνα εντός του δωματίου και ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο.

Σχεδιασμένο ώστε να εξυπηρετεί ζευγάρια, οικογένειες και ειδικές εκδηλώσεις, το resort προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία που περιλαμβάνει διαμονή, εγκαταστάσεις ευεξίας, χώρους συνεδρίων και εκδηλώσεων, καθώς και ένα ξεχωριστό γαστρονομικό ταξίδι μέσα από μια ποικιλία εστιατορίων και bar.

Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να απολαύσουν επιμελημένες lifestyle εμπειρίες που ενισχύουν τη γοητεία της πόλης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Λειτουργώντας όλο τον χρόνο, το ξενοδοχείο θα υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες της πλήρους σεζόν του στις αρχές Ιουνίου 2026, παρουσιάζοντας έναν εκλεπτυσμένο προορισμό τόσο για αναψυχή όσο και για επαγγελματικά ταξίδια σε ένα εμβληματικό περιβάλλον.

Σχετικά με τη Hotelleading

Η Hotelleading™ είναι μια κορυφαία εταιρεία ολοκληρωμένων υπηρεσιών φιλοξενίας, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση ξενοδοχειακών μονάδων από το στάδιο του concept έως την πλήρη λειτουργία.

Συνεργάζεται στενά με ιδιοκτήτες και επενδυτές για τη δημιουργία ξενοδοχείων υψηλής απόδοσης, συνδυάζοντας στρατηγικές συνεργασίες με διεθνή brands, όπως η Hilton International, καθώς και καταξιωμένα Ελληνικά brands όπως τα Corissia Resorts, με βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς. Η Hotelleading διαχειρίζεται συνολικά πέντε ξενοδοχεία:

τρία εποχιακά στη Γεωργιούπολη Κρήτης (το 5* Harmony Boutique Resort, το 4* Corissia Princess Hotel και το 4* Corissia Beach Hotel) και δύο ξενοδοχεία 5* στα Χανιά με λειτουργία όλο τον χρόνο (το Chania Flair Boutique Hotel,

Tapestry Collection by Hilton και το Hilton Chania Old Town Resort & Spa), με το τελευταίο να αναμένεται να ανοίξει τον Ιούνιο του 2026. Παράλληλα, η εταιρεία έχει υπό ανάπτυξη δύο ακόμη ξενοδοχειακά έργα στην Κρήτη για τα επόμενα χρόνια, στοχεύοντας στη βιώσιμη κερδοφορία και τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Μάθετε περισσότερα για την Hotelleading στο: https://hotelleading.com.

