Έντονες αντιδράσεις του ΟΦΗ για τον ορισμό Παπαπέτρου στο VAR του τελικού Κυπέλλου

Η επιλογή του Στεφάν Λανουά να τοποθετήσει τον Τάσο Παπαπέτρου στον ρόλο του VAR για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, αντί της αρχικής πρόβλεψης για ξένο διαιτητή όπως είχε εξαγγείλει ο Μάκης Γκαγκάτσης, προκάλεσε έντονη αντίδραση από την πλευρά του ΟΦΗ.

Με ανακοίνωσή της, η ομάδα έκανε λόγο για ξεκάθαρη ένδειξη εχθρικής στάσης απέναντι στον σύλλογο, αλλά και συνολικά προς την Κρήτη. Μεταξύ άλλων, τονίζει: «Προφανώς για την ΚΕΔ, τον κ. Λανουά, την ΕΠΟ και τον κ. Γκαγκάτση, ο ΟΦΗ και ο κόσμος του αποτελούν πολίτες β’ κατηγορίας στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και δεν αξίζουν να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης. Είναι πλέον σαφές ότι η παρουσία μας, η δυναμική μας και η ανεξαρτησία μας ενοχλούν».

Παράλληλα, στο πλαίσιο της «εχθρικής» στάσης που καταγγέλλει, ο ΟΦΗ αναφέρθηκε και στο πλαφόν στην προπώληση εισιτηρίων, σημειώνοντας ότι ο κόσμος της ομάδας απάντησε με sold out, ενώ υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Οι δυσκολίες μας κάνουν μία γροθιά».

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η στάση της ΕΠΟ, ενόψει του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδος, δεν μας εκπλήσσει πλέον.

Η άρνηση ορισμού ξένου διαιτητή στο VAR αποτελεί ακόμη μία ξεκάθαρη ένδειξη εχθρικής αντιμετώπισης απέναντι στον ΟΦΗ και συνολικά στην Κρήτη.

Είχε προηγηθεί η αυθαίρετη επιβολή πλαφόν στην προπώληση των εισιτηρίων, προκειμένου να αποδεσμευτεί ο τελικός αριθμός που δικαιούμαστε. Η απάντηση, όμως, δόθηκε από τον κόσμο του ΟΦΗ, που εξαφάνισε τα διαθέσιμα εισιτήρια μέσα σε χρόνο ρεκόρ.

Προφανώς για την ΚΕΔ, τον κ. Λανουά, την ΕΠΟ και τον κ. Γκαγκάτση, ο ΟΦΗ και ο κόσμος του αποτελούν πολίτες β’ κατηγορίας στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και δεν αξίζουν να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, παρά το γεγονός ότι για δεύτερη διαδοχική σεζόν η ομάδα μας αποτελεί τον εγγυητή της διοργάνωσης ενός Τελικού με κόσμο και από τις δύο ομάδες.

Είναι πλέον σαφές ότι η παρουσία μας, η δυναμική μας και η ανεξαρτησία μας ενοχλούν. Επιλέγουν τον δρόμο των εμποδίων, αγνοώντας ένα απολύτως δίκαιο και αυτονόητο αίτημα: Τον ορισμό ξένου διαιτητή στο VAR, όπως ακριβώς συνέβη και στους ημιτελικούς. Άλλωστε, η παρουσία ξένου διαιτητή στο VAR για τη σεζόν 2025-26 ήταν κάτι που εξήγγειλε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ στην κλήρωση του θεσμού στις 3/9/2025.

Όμως κάθε προσπάθεια εις βάρος μας έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Μας δυναμώνει, μας πεισμώνει και μας ενώνει ακόμα περισσότερο.

Οι δυσκολίες, μας κάνουν μία γροθιά.

Ραντεβού στον Βόλο.

Εμείς και η Κρητική περηφάνια μας».