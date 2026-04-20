ΚΡΗΤΗ

Έντονες αντιδράσεις του ΟΦΗ για τον ορισμό Παπαπέτρου στο VAR του τελικού Κυπέλλου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η επιλογή του Στεφάν Λανουά να τοποθετήσει τον Τάσο Παπαπέτρου στον ρόλο του VAR για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, αντί της αρχικής πρόβλεψης για ξένο διαιτητή όπως είχε εξαγγείλει ο Μάκης Γκαγκάτσης, προκάλεσε έντονη αντίδραση από την πλευρά του ΟΦΗ.

Με ανακοίνωσή της, η ομάδα έκανε λόγο για ξεκάθαρη ένδειξη εχθρικής στάσης απέναντι στον σύλλογο, αλλά και συνολικά προς την Κρήτη. Μεταξύ άλλων, τονίζει: «Προφανώς για την ΚΕΔ, τον κ. Λανουά, την ΕΠΟ και τον κ. Γκαγκάτση, ο ΟΦΗ και ο κόσμος του αποτελούν πολίτες β’ κατηγορίας στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και δεν αξίζουν να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης. Είναι πλέον σαφές ότι η παρουσία μας, η δυναμική μας και η ανεξαρτησία μας ενοχλούν».

Παράλληλα, στο πλαίσιο της «εχθρικής» στάσης που καταγγέλλει, ο ΟΦΗ αναφέρθηκε και στο πλαφόν στην προπώληση εισιτηρίων, σημειώνοντας ότι ο κόσμος της ομάδας απάντησε με sold out, ενώ υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Οι δυσκολίες μας κάνουν μία γροθιά».

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ
«Η στάση της ΕΠΟ, ενόψει του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδος, δεν μας εκπλήσσει πλέον.

Η άρνηση ορισμού ξένου διαιτητή στο VAR αποτελεί ακόμη μία ξεκάθαρη ένδειξη εχθρικής αντιμετώπισης απέναντι στον ΟΦΗ και συνολικά στην Κρήτη.

Είχε προηγηθεί η αυθαίρετη επιβολή πλαφόν στην προπώληση των εισιτηρίων, προκειμένου να αποδεσμευτεί ο τελικός αριθμός που δικαιούμαστε. Η απάντηση, όμως, δόθηκε από τον κόσμο του ΟΦΗ, που εξαφάνισε τα διαθέσιμα εισιτήρια μέσα σε χρόνο ρεκόρ.

Προφανώς για την ΚΕΔ, τον κ. Λανουά, την ΕΠΟ και τον κ. Γκαγκάτση, ο ΟΦΗ και ο κόσμος του αποτελούν πολίτες β’ κατηγορίας στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και δεν αξίζουν να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, παρά το γεγονός ότι για δεύτερη διαδοχική σεζόν η ομάδα μας αποτελεί τον εγγυητή της διοργάνωσης ενός Τελικού με κόσμο και από τις δύο ομάδες.

Είναι πλέον σαφές ότι η παρουσία μας, η δυναμική μας και η ανεξαρτησία μας ενοχλούν. Επιλέγουν τον δρόμο των εμποδίων, αγνοώντας ένα απολύτως δίκαιο και αυτονόητο αίτημα: Τον ορισμό ξένου διαιτητή στο VAR, όπως ακριβώς συνέβη και στους ημιτελικούς. Άλλωστε, η παρουσία ξένου διαιτητή στο VAR για τη σεζόν 2025-26 ήταν κάτι που εξήγγειλε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ στην κλήρωση του θεσμού στις 3/9/2025.

Όμως κάθε προσπάθεια εις βάρος μας έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Μας δυναμώνει, μας πεισμώνει και μας ενώνει ακόμα περισσότερο.

Οι δυσκολίες, μας κάνουν μία γροθιά.

Ραντεβού στον Βόλο.

Εμείς και η Κρητική περηφάνια μας».

Χανιά:Για 1η φορά στην Ελλάδα, τo Fauchon...

0
Εισάγοντας την παριζιάνικη φινέτσα στην καρδιά των Χανίων και...

Λασίθι:«1ο Adventure Fest» 25 και 26 Απριλίου...

0
Μια διοργάνωση που στοχεύει να φέρει κοντά σε περιοχές...

Popular

More like this
Related

Χανιά:Για 1η φορά στην Ελλάδα, τo Fauchon Café Pâtisserie κάνει την εμφάνισή του στο Hilton Chania Old Town Resort & Spa

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Εισάγοντας την παριζιάνικη φινέτσα στην καρδιά των Χανίων και...

Λασίθι:«1ο Adventure Fest» 25 και 26 Απριλίου 2026 στον Δήμο Αγίου Νικολάου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μια διοργάνωση που στοχεύει να φέρει κοντά σε περιοχές...

Χανιά:Δυναμική παρέμβαση του Δημάρχου Καντάνου-Σελίνου για τα προβλήματα των Ορεινών Περιοχών

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
𝚫𝚼𝚴𝚨𝚳𝚰𝚱𝚮 𝚷𝚨𝚸𝚬𝚳𝚩𝚨𝚺𝚮 𝚻𝚶𝚼 𝚫𝚮𝚳𝚨𝚸𝚾𝚶𝚼 𝚱𝚨𝚴𝚻𝚨𝚴𝚶𝚼-𝚺𝚬𝚲𝚰𝚴𝚶𝚼 𝚪𝚰𝚨 𝚻𝚨 𝚷𝚸𝚶𝚩𝚲𝚮𝚳𝚨𝚻𝚨 𝚻𝛀𝚴...

ΟΑΚ:Συλλυπητήρια Δήλωση για το θάνατο της μητέρας του Δημάρχου Ηρακλείου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, κ. Αρης...

