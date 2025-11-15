ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Εκδήλωση για τα 40 χρόνια από το Θάνατο του Πολύχρονη Ι. Πολυχρονίδη

40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ

Ο Δήμος Χανίων, ο Δήμος Πλατανιά, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων και το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη συνδιοργανώνουν εκδήλωση για τα 40 χρόνια μετά τον θάνατο του Πολυχρόνη Ιωάννη Πολυχρονίδη, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, ώρα 11.00 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

• Χαιρετισμοί
Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης
Παναγιώτης Σημανδηράκης, Δήμαρχος Χανίων
Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά
Χαρίδημος Σαβαλάνος, εκ μέρους της οικογένειας

• Για τον Πολυχρόνη Ιωάννη Πολυχρονίδη θα μιλήσει ο πρ. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Απόστολος Κακλαμάνης

• Θα ακολουθήσει συζήτηση με θέμα: «Ήθος και Πολιτική» και ομιλητές, την ομ. Καθηγήτρια Ιστορίας του ΕΚΠΑ, Μαρία Ευθυμίου, τον Πρέσβη ε.τ., Κυριάκο Ροδουσάκη και τον Δημοσιογράφο – Συγγραφέα, Θανάση Λάλα.
Εισηγείται και συντονίζει η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ, Άννα Διαμαντοπούλου.

