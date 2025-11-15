Από την Κρήτη στην Ιρλανδία με όχημα την Τέχνη

Σχεδόν δύο χρόνια έχουν περάσει από τον Ιανουάριο του 2024, όταν η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης ξεκίνησε ένα νέο ταξίδι συνεργασίας και ανταλλαγής μέσω του πολιτισμού. Και αυτό το ταξίδι φτάνει πλέον και επίσημα στο τέλος του.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Breaking the Patterns”, δώδεκα καλλιτέχνες από την Ιρλανδία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τρεις μήνες στα Χανιά, να γνωρίσουν, να εμπνευστούν και να αγαπήσουν τον τόπο μας.

Ταυτόχρονα, δώδεκα καλλιτέχνες που ζουν στην Κρήτη, συμμετείχαν σε αυτό το δημιουργικό ταξίδι, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία μέσα από τη συνεργασία και την όσμωση σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Οι εκθέσεις με τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι δύο κύκλοι του προγράμματος αντλούσαν έμπνευση από τις πολλαπλές έννοιες του λιμανιού (Port), πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του IP12 House στα Χανιά και έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από το κοινό.

ΣΤΟ WATERFORD ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΧΑΝΙΩΝ

Η τελευταία δράση του προγράμματος έγινε στην Ιρλανδία, με μία ομαδική έκθεση στην οποία συμμετείχαν καλλιτέχνες του προγράμματος από την Ιρλανδία, την Ελλάδα (Χανιά) και την Πορτογαλία (Λισαβόνα), και πραγματοποιήθηκε 11-25 Οκτωβρίου 2025 στην γκαλερί GOMA στο Waterford.

Στην έκθεση αυτή ήταν έντονο το άρωμα της Ελλάδας και των Χανίων, καθώς οι Ιρλανδοί καλλιτέχνες: Chloe O Brian Bates, Luke Mac Giolla Fhinnein, Niamh Twomey, Luca Cosentino, James Wellwood, Elyssa McDonagh και Cuan Cusack παρουσίασαν τα έργα που δημιούργησαν κατά την παραμονή τους στην Κρήτη.

Τα έργα αυτά αποτύπωσαν το λιμάνι και την παλιά πόλη των Χανίων, τον μινωικό πολιτισμό, το φρούριο Ιτζεδίν, μνήμες, αντικείμενα και παραδόσεις που συνδέουν τους δύο λαούς, όπως είναι οι δαντέλες, το θρησκευτικό αίσθημα κ.α.

Ήταν όμως και μια εξαιρετική ευκαιρία για τη Δέσποινα Λιοπιάρη και την Έλενα Σταυροπούλου, τις δύο καλλιτέχνιδες που εκπροσώπησαν τα Χανιά στην έκθεση, να συμμετάσχουν σε μία διεθνή διοργάνωση, να ταξιδέψουν στην Ιρλανδία και να παρουσιάσουν τα έργα τους στο ιρλανδικό κοινό.

TO WATERFORD

+ φωτο Waterford 1 και 2

Το Waterford είναι η παλαιότερη και πέμπτη σε μέγεθος πόλη της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Υπήρξε προπύργιο των Βίκιγκς και ίχνη τους είναι εμφανή στις οχυρώσεις και στο σχετικό μουσείο της πόλης που είναι αφιερωμένο στην ιστορία τους. Είναι επίσης γνωστή για την παραγωγή κρυστάλλινων αντικειμένων.

Η οικονομική κρίση άφησε βαθύ αποτύπωμα στην πόλη, με έναν σημαντικό αριθμό κτιρίων να ερημώνουν. Η καθιέρωση του “Waterford Walls Festival”, με τη δημιουργία μεγάλης κλίμακας τοιχογραφιών (murals), άλλαξε τη φυσιογνωμία και έδωσε χρώμα στην πόλη. Η πολύ επιτυχημένη διοργάνωση συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος κόσμου από όλο τον κόσμο.

Σε αντίστοιχο πλαίσιο, το πρόγραμμα “Breaking the Patterns” υποστηρίχθηκε οικονομικά από τις τοπικές αρχές, για να δοθεί η ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες της περιοχής να συμμετάσχουν σε αυτό, καθώς οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι ακόμα εμφανείς και η καλλιτεχνική κοινότητα έχει ανάγκη τη στήριξη της Πολιτείας για να αναπτυχθεί.

Το “Breaking the Patterns” είναι ένα διακρατικό έργο που υποστηρίζεται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης Creative Europe. Πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη σε συνδιοργάνωση των φορέων Capacity Ireland (Ιρλανδία), Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης (Χανιά) και Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο), στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας με πολιτιστικούς φορείς στη Σεβίλλη (Ισπανία) και τη Λισαβόνα (Πορτογαλία), όπου υλοποιήθηκαν αντίστοιχες δράσεις.

ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Η πρώτη έκθεση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε 6-13 Απριλίου 2025, με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών: Luke McAleenan, Teodora Lucia Cursaru-Pirvu, Cuan Cusack, Elyssa Mc Donagh, Sarah K. Ryan, Grace Scully από την Ιρλανδία και Βαλεντίνα Κιαγιά, Γιώργος Λειβαδιωτάκης, Δέσποινα Λιοπιάρη, Δημήτρης Μπαρνιάς, Νικολέτα Φραντζεσκάκη από την Ελλάδα.

Η δεύτερη έκθεση έγινε 20-26 Αυγούστου 2025, με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών: Catherine Callanan, Laura Clarke, Luca Cosentino, Chloe O’Brien Bates, Niamh Twomey, James Wellwoud από την Ιρλανδία και Αναστάσιος Αλαντζόγλου, Φαίδρα Γαλανάκη, Θάμαρ Γκούση Γκουργενίδζε, Σωτηρία Καλλία, Δήμητρα Ξηράκη, Κατερίνα Σουπεκιώτη, Έλενα Σταυροπούλου από την Ελλάδα.