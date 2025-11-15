Δήμος Αγίου Νικολάου:Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 32ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 32 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η ολοκλήρωση του 32 ου Πανελληνίου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού, που προκήρυξε ο τομέας Πολιτισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου, με θέμα «Αντίσταση» και είναι αφιερωμένος στη μνήμη των δυο Αντιστασιακών αειμνήστων συμπολιτών μας Γεωργίου Χατζηδάκη και Δώρας Φθενάκη – Κοκολάκη, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19.00 στο Κινηματοθέατρο REX, με την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, σύμφωνα με την απόφαση της Κριτικής Επιτροπής.

Η εκδήλωση διαρθρώνεται ως εξής:

1. Χαιρετισμοί Δημάρχου και Αντιδημάρχου

2. Αναφορά στους τιμώμενους Αντιστασιακούς

3. Κεντρική ομιλία από τον Δημοσιογράφο, Κριτικό Λογοτεχνίας & Εικαστικών και πρώην αναπλ. Υπουργό Πολιτισμού κ. Νίκο Ξυδάκη, με θέμα «Πάντ’ ανοιχτά, πάντ’ άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου. Το πνεύμα της αντίστασης σε σκοτεινούς καιρούς»

4. Παρέμβαση εκπροσώπου Κριτικής Επιτροπής.

Την Κριτική Επιτροπή συγκροτούν οι άνθρωποι των γραμμάτων εγνωσμένου κύρους:

Πρόεδρος: Μανώλης Πιμπλής, Δημοσιογράφος, Συγγραφέας, Κριτικός λογοτεχνίας, Δ/ντής του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων

Μέλη: Ευαγγελία Αστυρακάκη, ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης, τ. Κλασσικών Σπουδών / Δημήτρης Περοδασκαλάκης, ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης, τ. Κλασσικών Σπουδών /Φώτιος Δούσης, υπ. διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης, τ. Νεοελληνικής Φιλολογίας /Γιάννης Χρονάκης, Φιλόλογος

5. Απονομή βραβείων και δώρων στους βραβευθέντες

6. Ανάγνωση αποσπασμάτων των βραβευθέντων έργων από την κ. Καραγιαννάκη Άννα και τον κ. Γιώργο Ταβλά

7. Μουσικός επίλογος: Γιάννης Κασσωτάκης- κιθάρα- τραγούδι.

Προσκαλούνται οι πολίτες να πλαισιώσουν την εκδήλωση αναδεικνύοντας τη σημασία των πολιτισμικών δράσεων στην πανελλήνια απήχηση του Δήμου μας!

Η Οργανωτική Επιτροπή

Γεωργία Πολυχρονάκη, Αντιδήμαρχος

Οδυσσέας Σγουρός, Αρχιτέκτων

Μανώλης Θραψανιώτης, Οδοντίατρος

Μαρία Κωστάκη, φιλόλογος