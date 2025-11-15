ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Συνεχίζεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στη Νέα Αλικαρνασσό

Συνεχίζεται το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στη Νέα Αλικαρνασσό από το Δήμο Ηρακλείου

Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου η έναρξη των εργασιών στην περιοχή βόρεια της Λ. Ικάρου

Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος ασφαλτοστρώσεων, μεθοδικά, με διαφάνεια και με προτεραιοποίηση σε συνεργασία τις Δημοτικές Κοινότητες έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αξιοποίηση της ανοιχτής χρηματοδοτικής γραμμής που πέτυχε η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με τον καλύτερο τρόπο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου, από την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 στο πλαίσιο του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Νέας Αλικαρνασσού» ξεκινούν οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης επί των οδών:

1. Διονυσίου (από τη συμβολή με την οδό Ηροδότου έως τη συμβολή με την οδό Σεφέρη)
2. Κεράμου (από τη συμβολή με την οδό Ηροδότου έως τη συμβολή με την οδό Δωδεκανήσου)
3. Ζεφυρίας (από τη συμβολή με την οδό Αρτεμισίας έως τη συμβολή με την οδό Μαυσώλου)

4. Μούγλων (από τη συμβολή με την οδό Ηροδότου έως τη συμβολή με την οδό Σεφέρη)
5. Αρτεμησίας (από τη συμβολή με την οδό Ηρακλείτου έως τη συμβολή με την οδό Μούγλων)
6. Μαυσώλου (από τη συμβολή με την οδό Ηρακλείτου έως τη συμβολή με την οδό Μούγλων)

7. Δωδεκανήσου (από τη συμβολή με την οδό Ηρακλείτου έως τη συμβολή με την οδό Σεφέρη)
Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 20 εργάσιμες ημέρες. Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών, λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνει στους οδηγούς να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

