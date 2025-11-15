Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου για τα Βορίζια

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου:

“Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, εκπροσωπώντας το σύνολο των αστυνομικών του νομού, καταγγέλλουμε την στοχοποίηση των συναδέλφων μας από ορισμένους τηλεοπτικούς «ειδικούς», οι οποίοι, χωρίς γνώση, χωρίς ευθύνη και κυρίως χωρίς καμία επίγνωση του τι σημαίνει να θέτεις τη ζωή σου σε κίνδυνο, επέλεξαν να τους χαρακτηρίσουν «λουφαδόρους». Είναι εύκολο να μοιράζεις κρίσεις από την ασφάλεια ενός στούντιο, δύσκολο όμως είναι να βρίσκεσαι εκεί όπου πέφτουν πραγματικές σφαίρες.

Οι συνάδελφοί μας που συκοφαντήθηκαν έφτασαν ένα βήμα πριν χάσουν τη ζωή τους, όταν βρέθηκαν στη μέση ένοπλης σύγκρουσης δύο οικογενειών, χωρίς να διαθέτουν τον βαρύ οπλισμό που είχαν απέναντί τους. Κανένας τηλεοπτικός τίτλος και κανένα «σχόλιο ειδικού» δεν μπορεί να αποτυπώσει την ένταση και την απόλυτη αφοσίωση εκείνων που κλήθηκαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων , και το έκαναν.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας, επισημαίνουμε ότι το βίντεο, που παρουσιάστηκε για την ενίσχυση της τηλεθέασης, ήταν προγενέστερο της συμπλοκής, καθώς το ρολόι του καταγραφικού ήταν κάποια λεπτά μπροστά. Επίσης στο βίντεο που παρουσιάστηκε υπάρχει κενό δέκα λεπτών, των λεπτών της συμπλοκής. Η αλλοίωση της χρονικής σειράς δεν είναι απλώς ένα λάθος, είναι παραπλάνηση της κοινής γνώμης και άδικη στοχοποίηση ανθρώπων που εκείνη τη στιγμή πάλευαν για να γυρίσουν ζωντανοί στις οικογένειές τους.

Απαιτούμε από όσους εμφανίζονται ως: «δημοσιογράφοι», «δικαστές», «εισαγγελείς», «διαπραγματευτές», «ντετέκτιβ», «πραγματογνώμονες», «πράκτορες» και κάθε είδους αυτοανακηρυγμένους ειδικούς να επιδείξουν τη στοιχειώδη επαγγελματική και ανθρώπινη ευθύνη. Να σταματήσουν επιτέλους να σπιλώνουν μάχιμους αστυνομικούς που κάθε μέρα, χωρίς δεύτερη σκέψη, θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για την προστασία όλων.”.