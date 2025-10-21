Χανιά:Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην ΟΑΚ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, με τίτλο: «Ορθόδοξη Χριστιανική Νηστεία και παραδοσιακή Κρητική Γαστρονομία: η μαγεία της γαστρονομικής απλότητας», με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου Παζινού Χανίων.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο ανάδειξης της Κρήτης ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας για το 2026 και παρουσιάζει τη σχέση ανάμεσα στην Ορθόδοξη Χριστιανική Νηστεία και την παραδοσιακή Κρητική Γαστρονομία.

Τους μαθητές καλωσόρισε ο Ιωάννης Μουντογιαννάκης, Επιστημονικός Συνεργάτης της ΟΑΚ, ο οποίος τους ενημέρωσε για τις δράσεις του Ιδρύματος. Στη συνέχεια, η Αργυρώ Λουλαδάκη, Συνεργάτης της ΟΑΚ – Φιλόλογος επισήμανε ότι η νηστεία αποτελεί στοιχείο της ορθόδοξης ταυτότητας, μία παράδοση αιώνων που συνδέεται με την πνευματική εγρήγορση, την αγάπη προς τον πλησίον και την ευθύνη για τη Δημιουργία. Επίσης, τους ενημέρωσε για τα οφέλη της Νηστείας, όπως την πειθαρχία, την αυτοσυγκράτηση και την φιλανθρωπία.

Επίσης, τους μίλησε για τις διατροφικές συνήθειες σε σχέση με προηγούμενες γενιές, ώστε να καταλάβουν ότι η σωστή κατανάλωση και διαχείριση των ζωικών τροφίμων έχει πραγματικά οφέλη για το περιβάλλον και κατά συνέπεια για την υγεία μας (εξοικονόμηση νερού, περισσότερο πράσινο, λιγότερο μεθάνιο και φυσικά ζωικά τρόφιμα χωρίς ορμόνες).

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά σε διάλογο, κατέθεσαν τις απόψεις και τις απορίες τους, ενώ συμπλήρωσαν σε Πίνακα την Διατροφική Πυραμίδα.

Στο τέλος, μαθητές και εκπαιδευτικοί γεύτηκαν τον Κρητικό παραδοσιακό ντάκο, τον οποίο ετοίμασε ο Ιωάννη Κατσιφαράκης, Σεφ της ΟΑΚ και ανταλλάγησαν απόψεις σχετικά με τις προσωπικές τους διατροφικές συνήθειες.