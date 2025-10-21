Οι γυναίκες «συναντούν» το 5ο Φεστιβάλ Κρήτης της Περιφέρειας Κρήτης: Μουσικές παραστάσεις με την Ελεάννα Πιτσικάκη, στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο

Στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης του 5ου Φεστιβάλ Κρήτης «Γυναίκες», που υλοποιείται για 2η συνεχόμενη χρονιά, με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, η Ηρακλειώτισσα μουσικός Ελεάννα Πιτσικάκη, με σημαντική διεθνή πορεία, επιστρέφει στη γενέτειρά της για να παρουσιάσει τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο «ΑΡΩΜΑ».

Με άξονα το «Άρωμα γυναίκας, μάνας, ανάμνησης», η καλλιτέχνιδα προσκαλεί το κοινό σε ένα ταξίδι μουσικής και μνήμης. Μια παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα, στη ρίζα, στη χαρά και στη θλίψη, σε όλα όσα μένουν ανεξίτηλα μέσα μας, «γιατί η μουσική, η μνήμη, η χαρά και η στεναχώρια είναι όλα γένους θηλυκού».

Πρόγραμμα:

Ηράκλειο – Πολιτιστικό Κέντρο, Αίθουσα Συναυλιών, 31 Οκτωβρίου, ώρα 21:00

Ρέθυμνο – Ωδείο Ρεθύμνου, 1 Νοεμβρίου, ώρα 21:00

Ηράκλειο – Μουσείο Θύραθεν, 3 Νοεμβρίου, ώρα 21:00

Η είσοδος σε όλες τις συναυλίες είναι ελεύθερη.

Ο δίσκος «ΑΡΩΜΑ» θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα στις 31 Οκτωβρίου σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Συντελεστές/τριες:

Lukas Ebner – πιάνο

Vladimir Dindiryakov – καβάλι

Alisa Pou Montz – ηλεκτρικό κοντραμπάσο (E-Bass)

Samuel Wahlardt – τύμπανα

3 Νοεμβρίου (Μουσείο Θύραθεν)

Ειδικό ντουέτο με τον Ισίδωρο Παπαδάκη στο πιάνο.

Η παράλληλη δράση «Γυναίκες», του 5ου Φεστιβάλ Κρήτης τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.