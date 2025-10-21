ΚΡΗΤΗ

Οι γυναίκες «συναντούν» το 5ο Φεστιβάλ Κρήτης της Περιφέρειας Κρήτης: Μουσικές παραστάσεις με την Ελεάννα Πιτσικάκη, στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης του 5ου Φεστιβάλ Κρήτης «Γυναίκες», που υλοποιείται για 2η συνεχόμενη χρονιά, με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης, η Ηρακλειώτισσα μουσικός Ελεάννα Πιτσικάκη, με σημαντική διεθνή πορεία, επιστρέφει στη γενέτειρά της για να παρουσιάσει τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο «ΑΡΩΜΑ».

Με άξονα το «Άρωμα γυναίκας, μάνας, ανάμνησης», η καλλιτέχνιδα προσκαλεί το κοινό σε ένα ταξίδι μουσικής και μνήμης. Μια παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα, στη ρίζα, στη χαρά και στη θλίψη, σε όλα όσα μένουν ανεξίτηλα μέσα μας, «γιατί η μουσική, η μνήμη, η χαρά και η στεναχώρια είναι όλα γένους θηλυκού».

Πρόγραμμα:
Ηράκλειο – Πολιτιστικό Κέντρο, Αίθουσα Συναυλιών, 31 Οκτωβρίου, ώρα 21:00
Ρέθυμνο – Ωδείο Ρεθύμνου, 1 Νοεμβρίου, ώρα 21:00
Ηράκλειο – Μουσείο Θύραθεν, 3 Νοεμβρίου, ώρα 21:00
Η είσοδος σε όλες τις συναυλίες είναι ελεύθερη.

Ο δίσκος «ΑΡΩΜΑ» θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα στις 31 Οκτωβρίου σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
Συντελεστές/τριες:
Lukas Ebner – πιάνο
Vladimir Dindiryakov – καβάλι
Alisa Pou Montz – ηλεκτρικό κοντραμπάσο (E-Bass)

Samuel Wahlardt – τύμπανα
3 Νοεμβρίου (Μουσείο Θύραθεν)
Ειδικό ντουέτο με τον Ισίδωρο Παπαδάκη στο πιάνο.
Η παράλληλη δράση «Γυναίκες», του 5ου Φεστιβάλ Κρήτης τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

