Ρέθυμνο:Ενημερωτική Ημερίδα στα Ανώγεια για την «ευλογιά του προβάτου»

Προληπτικά μέτρα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Η Περιφέρεια Κρήτης, με αίσθημα ευθύνης για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου του νησιού, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Η Ευλογιά του Προβάτου – Προληπτικά Μέτρα για την Προστασία του Ζωικού Κεφαλαίου».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα του κινηματογράφου στα Ανώγεια.

Η ημερίδα συνδιοργανώνεται με τον Δήμο Ανωγείων, τον Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Ανωγείων και τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Ανωγείων.

Στόχος της ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση και η έγκυρη ενημέρωση των κτηνοτρόφων σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση της νόσου. Κτηνίατροι των αρμόδιων υπηρεσιών θα παρουσιάσουν αναλυτικά τις προληπτικές δράσεις και θα απαντήσουν σε ερωτήματα των παραγωγών, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική θωράκιση της τοπικής κτηνοτροφίας.

Η συμμετοχή των κτηνοτρόφων κρίνεται απαραίτητη.

Η Περιφέρεια Κρήτης προγραμματίζει αντίστοιχες ενημερωτικές δράσεις και σε άλλες περιοχές του νησιού, οι οποίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.