Χανιά : Έκθεση Φωτογραφίας ΄΄Μίκης Θεοδωράκης Με την απόσταση του Χρόνου 1925-2025΄΄

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ – ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – 1925-2025: Από τις 24/8 στο Μεγάλο Αρσενάλι

Η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Χανίων και ο Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη παρουσιάζουν, στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης 2025», την Έκθεση Φωτογραφίας

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ – ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – 1925-2025,

από την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 έως και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, στο Μεγάλο Αρσενάλι, Ενετικό Λιμάνι Χανίων.

Φωτογραφικά Αρχεία Μνήμης: «Α.Μ.Α.»
Φωτογράφοι: Βασίλης Καραγεώργος, Βαλάσης Φέστας, Ζοζό Τολέδο, Δημήτρης Αλατάς.
Επιμέλεια έκθεσης-κείμενα: Αθανάσιος Δ. Αλατάς
Διορθώσεις – μετάφραση: Νίκη Κακαλιά

Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά, 10.00 – 14.00 & 18.30-22.00

Είσοδος Ελεύθερη

1925 – 2025: 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΗΣ

Μία δίγλωσση έκθεση που περιλαμβάνει πολλές από τις σημαντικότερες σπάνιες και ανέκδοτες φωτογραφίες της πορείας ζωής του Κορυφαίου Συνθέτη και Πολιτικού, αποτυπώνοντας στιγμές όπως: την Πορεία Ειρήνης του Μαραθώνα με τους Λαμπράκηδες, τις Συναυλίες του για την Κύπρο, την πολιτική του δράση, το Μουσικό του έργο, τις συνεντεύξεις του, τη φιλία του με τον Μάνο Χατζιδάκι, τους συνεργάτες και φίλους, την οικογένειά του…

