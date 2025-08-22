Ηράκλειο:Σύλληψη τριών ατόμων με ναρκωτικά , ανάμεσα τους ένας ανήλικος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σύλληψη -3- ατόμων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθησαν, χθες (21.08.2025) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλήματος Ηρακλείου, 24χρονος αλλοδαπός και δύο ημεδαποί ηλικίας 26 και 17 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον συνελήφθη ημεδαπός κηδεμόνας για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ειδικών ενεργειών και δράσεων για την καταστολή της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 24χρονου κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 95 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 330 ευρώ, κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον συνελήφθησαν οι δύο ημεδαποί οι οποίοι προσήλθαν στην οικία του με σκοπό την προμήθεια ναρκωτικών ουσιών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.