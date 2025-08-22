Δήμος Γόρτυνας:Βράβευση εισακτέων σε σχολές Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, σε μια ξεχωριστή βραδιά, στο Μετόχι Τριών Ιεραρχών (Λουσούδι)

Ο Δήμος Γόρτυνας, η Ιερά Μονή Κουδουμά και ο Οργανισμός Έρευνας και Καινοτομίας LOOX σας προσκαλούν στην κεντρική εκδήλωση του προγράμματος «Αστερουσίων Πολιτεία: Ζώσα Παράδοση και Πολιτιστική Καινοτομία», την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, στις 19:00, στο Μετόχι Τριών Ιεραρχών, στο Λουσούδι (στην κορυφή των Αστερουσίων, πλησίον οικισμού Καπετανιανών).

Σε έναν ιστορικό τόπο, όπου, σύμφωνα με την ανασκαφική έρευνα, ο Ιωσήφ Φιλάγρης λειτούργησε το πρώτο “πανεπιστήμιο” στον ελλαδικό χώρο, τον 14ο αιώνα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα βραβευθούν οι μαθητές και μαθήτριες των Λυκείων (Αγίων Δέκα, Αγίας Βαρβάρας, Ασημίου) του Δήμου Γόρτυνας, που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στα πρόσωπα των εισακτέων σε σχολές Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης θα τιμηθούν η προσπάθεια, ο μόχθος, η επιτυχία των νέων του τόπου μας και θα εκφραστούν η περηφάνια και η εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους, με την ευχή να παραμείνουν συνδεδεμένοι με τις ρίζες και τις αξίες του τόπου μας, σε όποιον δρόμο και αν πορευτούν στο μέλλον.

Η βραδιά θα περιλαμβάνει δημόσιο διάλογο με πανεπιστημιακούς και ερευνητές, πολιτιστικά δρώμενα και μια τελετουργική καλλιτεχνική παρουσίαση, εμπνευσμένη από τους ήχους του 14ου αιώνα, σε ένα μοναδικό περιβάλλον, που συνδέει την γνώση με την παράδοση. Διακεκριμένοι καθηγητές, εκπρόσωποι της Εκκλησίας και της Πολιτείας, ερευνητές και δημιουργοί θα συναντηθούν για να μοιραστούν ιδέες, εμπειρίες και οράματα για τα Αστερούσια, ως ζωντανό οικοσύστημα γνώσης, πολιτισμού και βιώσιμης ανάπτυξης.

Θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση, υπό την διδασκαλία και μουσική διεύθυνση του κ. Ανδρέα Γιακουμάκη, με τίτλο: «Ἀστερουσίων Πολιτεία: ὅ,τι ὑπῆρξε, ὅ,τι ὑπάρχει καὶ ὅ,τι ἀξίζει νὰ ὑπάρξει», με ύμνους και ψαλμούς του 14ου αιώνα, συνοδεία μουσικών οργάνων, από την Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια συναρπαστική αστροπαρατήρηση, στον ουρανό των Αστερουσίων, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Αστρονομίας Κρήτης.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Αστερουσίων Πολιτεία: Ζώσα Παράδοση και Πολιτιστική Καινοτομία», που θα λάβει χώρα στις 25 έως 30 Αυγούστου 2025 στην Ιερά Μονή Παναγίας Κουδουμά, του Δήμου Γόρτυνας. Η «Αστερουσίων Πολιτεία» αποτελεί ένα αναγνωρισμένο (για τη συνεισφορά του στην έρευνα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό) οικοσύστημα γνώσης, πολιτισμού και βιώσιμης ανάπτυξης, το οποίο υπηρετεί την διακονία της Εκκλησίας και την αποστολή της Παιδείας, ενώ φέρνει σε δημιουργική συνάντηση πανεπιστημιακούς, καλλιτέχνες, ερευνητές, θεολόγους, τοπικές κοινότητες και φορείς.

Συνδέει, με πρωτοποριακό τρόπο, την πνευματική και πολιτιστική παράδοση της Κρήτης με την σύγχρονη καινοτομία.

Η εκδήλωση θα συμβάλλει και στην ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς του τόπου, «ζωντανεύοντας» το πνευματικό κέντρο γραμμάτων και πολιτισμού που ίδρυσε τον 14ο αιώνα ο Αριστοτελιστής φιλόσοφος και μοναχός Ιωσήφ Φιλάγρης. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, εδώ: https://loox.media/home/kalokairi2025, και εδώ: https://loox.media/home/asterousia. (Για την συμμετοχή σας και λαμβάνοντας υπόψη την μορφολογία του εδάφους και τις καιρικές συνθήκες, προτείνεται άνετο ντύσιμο, με χαμηλά παπούτσια και ζακέτα ή μπουφάν).

Το πρόγραμμα «Πολιτεία Αστερουσίων» υλοποιείται με την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας, της Ιεράς Μονής Κουδουμά, της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, του Δήμου Γόρτυνας, του Συλλόγου Φίλων Αστρονομίας Κρήτης, του Εργαστηρίου Ψηφιδωτού Ηρακλείου Κρήτης – Σύλλογος «Ψηφίδων Θέσις» και υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διοργάνωση: LOOX, Πολιτεία Αστερουσίων.