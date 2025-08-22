Στ. Αρναουτάκης: «Στενή συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Προτεραιότητά μας η εξεύρεση λύσεων με ανθρώπινες συνθήκες

Συνάντηση εργασίας με τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχο Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στη συνάντηση μετείχε ο Λιμενάρχης Ηρακλείου αντιπλοίαρχος Νίκος Τσομπάνης και υψηλόβαθμα στελέχη του Σώματος. Στο επίκεντρο βρέθηκε η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ανακύπτουν.

Ο Περιφερειάρχης, σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τονίζοντας τη σημαντική και αξιόλογη προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά. «Θέλω να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στο Λιμενικό Σώμα για την τεράστια προσφορά του στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Οι άνθρωποι αυτοί σηκώνουν ένα βάρος δυσανάλογα μεγάλο, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης και αυταπάρνησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στ. Αρναουτάκης.

Επανέλαβε την πάγια θέση της Περιφέρειας Κρήτης για τη δημιουργία τριών χώρων προσωρινής, ολιγοήμερης φιλοξενίας, με στόχο την καταγραφή και την παροχή της πρώτης βοήθειας στους νεοαφιχθέντες, προτού μεταφερθούν σε δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας. «Η θέση μας παραμένει σταθερή και δεν έχει αλλάξει. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία τριών χώρων φιλοξενίας για ένα διάστημα έως τριών ημερών, ώστε να διασφαλίζονται ανθρώπινες συνθήκες. Για το Ηράκλειο, η προσπάθεια για την εξεύρεση του κατάλληλου χώρου συνεχίζεται», δήλωσε ο Περιφερειάρχης.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για την εμφάνιση νέων μεταναστευτικών οδών, γεγονός που απαιτεί συντονισμό και αυξημένη επαγρύπνηση. Για το λόγο αυτό όπως σημείωσε, η συνεργασία με την Κυβέρνηση και τον αρμόδιο Υπουργό είναι τακτική.

Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης Κρήτης υπογράμμισε: «Πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει και οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι. Από την πλευρά μας, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρεθούν οι κατάλληλοι χώροι που θα διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός μας στόχος».